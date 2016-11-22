رسالة مؤثرة من نزهة الركراكي للمتضامنين مع ابنها سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب+فيديو ﻿

وجهت الفنانة نزهة الركراكي شكرها لجميع المشاركين في هشتاغ ''كلنا سعد لمجرد''، معبرة عن سعادتها الكبيرة لوقوف جميع المغاربة مع ابنها سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهامه اغتصاب فتاة فرنسية تدعى ''لورا

"شوف تفي"



وجهت الفنانة نزهة الركراكي شكرها لجميع المشاركين في هشتاغ "كلنا سعد لمجرد"، معبرة عن سعادتها الكبيرة لوقوف جميع المغاربة مع ابنها سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهامه اغتصاب فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول".



وعبرت الركراكي في كلماتها المؤثرة الموجهة للمشاركين في الهاشتاغ عن امتنانها وعن رغبتها في رد الجميل لكل شخص تضامن مع ابنها.



وتوجد الركراكي رفقة زوجها الفنان البشير عبدو،بالعاصمة الفرنسية باريس، في انتظار خروج ابنها سعد لمجرد من سجنه الذي امتد لأكثر من الشهر.

Une vidéo publiée par saloumaroc (@saloumaroc) le 22 Nov. 2016 à 7h04 PST