عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان جواد السايح من كلميم ﻿

علم من مصدر مطلع قبل قليل أن الفنان الكوميدي والتلفزيوني جواد السايح قد استفاق من التخدير بعد أن أجريت له عملية خاصة بالأمعاء، ويوجد الآن تحت العناية الطبية ويتحدث بطلاقة.

شوف تيفي

علم من مصدر مطلع قبل قليل أن الفنان الكوميدي والتلفزيوني جواد السايح قد استفاق من التخدير بعد أن أجريت له عملية خاصة بالأمعاء، ويوجد الآن تحت العناية الطبية ويتحدث بطلاقة.

وكان السايح قد نقل على وجه السرعة أمس بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث نقل على إثرها على وجه السرعة لإحدى مستشفيات كلميم حيث تمت العملية الجراحية هناك بنجاح وينتظر أن يعود للجمهور بعد فترة النقاهة.