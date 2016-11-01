 ''شوف تيفي'' تحصل على معطيات صادمة حول ''مكي الصخيرات''.. ووالدته تقول عنه قد ''أهملها'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الأميرة للا سلمى تعطي بتازة انطلاق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتدشن مركزا للرصد المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم | بوليتيك

الأميرة للا سلمى تعطي بتازة انطلاق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتدشن مركزا للرصد المبكر

للنساء فقط: بالصورة..أغرب وأغلى هدية قدمها عريس لعروسه.. شيء لا يصدق | منوعات

للنساء فقط: بالصورة..أغرب وأغلى هدية قدمها عريس لعروسه.. شيء لا يصدق

بعد نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بكلميم..نقابة الفنانين ترد على الممثل جواد السايح | ثقافة و فنون

بعد نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بكلميم..نقابة الفنانين ترد على الممثل جواد السايح

برقية تعزية من الملك إلى الرئيس الهندي عقب سقوط ضحايا في حادث انحراف قطار بولاية أوتار براديش | بوليتيك

برقية تعزية من الملك إلى الرئيس الهندي عقب سقوط ضحايا في حادث انحراف قطار بولاية أوتار براديش

عاجل.. انسحاب وفود المغرب والسعودية والإمارات من القمة العربية الإفريقية بغينيا بسبب مشاركة وفد من البوليساريو | بوليتيك

عاجل.. انسحاب وفود المغرب والسعودية والإمارات من القمة العربية الإفريقية بغينيا بسبب مشاركة وفد

رسالة مؤثرة من نزهة الركراكي للمتضامنين مع ابنها سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب+فيديو | ثقافة و فنون

رسالة مؤثرة من نزهة الركراكي للمتضامنين مع ابنها سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان جواد السايح من كلميم | ثقافة و فنون

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان جواد السايح من كلميم

شوف تيفي تحصل على معطيات صادمة حول مكي الصخيرات.. ووالدته تقول عنه قد أهملها | مجتمع

''شوف تيفي'' تحصل على معطيات صادمة حول ''مكي الصخيرات''.. ووالدته تقول عنه قد ''أهملها''

بالفيديو.. هذه هي خسائر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بعد 48 ساعة من الاضراب | بوليتيك

بالفيديو.. هذه هي خسائر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بعد 48 ساعة من الاضراب

حكومة ''المهدي المنتظر''

''شوف تيفي'' تحصل على معطيات صادمة حول ''مكي الصخيرات''.. ووالدته تقول عنه قد ''أهملها''

بتاريــخ : 22 نونبر 2016 / 18:34 شوف تيفي تحصل على معطيات صادمة حول مكي الصخيرات.. ووالدته تقول عنه قد أهملها | مجتمع
''شوف تيفي'' تحصل على معطيات صادمة حول ''مكي الصخيرات''.. ووالدته تقول عنه قد ''أهملها''
توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات صادمة عن ''مكي الصخيرات'' الذي يدعي شفاءه لكل الأمراض المستعصية، عبارة عن فيديو، تدعي من خلاله سيدة مسنة أنها ''والدته التي أهملها''.

 شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بمعطيات صادمة عن "مكي الصخيرات" الذي يدعي شفاءه لكل الأمراض المستعصية، عبارة عن فيديو، تدعي من خلاله سيدة مسنة أنها "والدته التي أهملها".

وحسب ما ورد في هذا الفيديو الذي نتحفظ عن نشره، لتضمنه معطيات صادمة، تقول هذه السيدة، إن إبنها "الشريف المكي" أرسلها للحج واتهمها بالسرقة، متسائلة، هل هناك من يستطيع الإقدام على السرقة في هذا المقام..؟ مؤكدة في الوقت ذاته أنه حولها إلى فرجة بين الناس.

وقالت هذه السيدة إن أبناءها الذين كانوا يقبلون قدميها يرقدون الآن في قبورهم، وأنها تعيش حاليا مع ابنها الذي وصفته بالمرضي، في حين ابنها الآخر المكي "سمح فيها".

هذا وتضمن الفيديو معطيات خاصة حول علاقة مكي الصخيرات بوالدته، تحفظت "شوف تيفي" عن نشره، لاعتبارات إنسانية وأخلاقية صرفة.

و مباشرة بعد توصلنا بالفيديو،حاولنا الاتصال بمكي الصخيرات للاستفسار إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب .

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مكي الصخيرات الأمراض المستعصية والدته فيديو الحج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

دعوات فايسبوكية لمقاطعة شراء البيض وها علاش | مجتمع

دعوات فايسبوكية لمقاطعة شراء البيض وها علاش

لموت ديال الضحك: هذا هو أغرب مزاد علني في المغرب | مجتمع

لموت ديال الضحك: هذا هو أغرب مزاد علني في المغرب

سبحان الله.. سحابة غريبة الشكل في سماء العيون‎ | مجتمع

سبحان الله.. سحابة غريبة الشكل في سماء العيون‎

عاجل وانفراد.. هذا هي هوية الشخص الذي قام بالتدخل البطولي لإنقاذ سيدة حاول زوجها قتلها بالشارع العام في سيدي قاسم | مجتمع

عاجل وانفراد.. هذا هي هوية الشخص الذي قام بالتدخل البطولي لإنقاذ سيدة حاول زوجها قتلها بالشارع العام في سيدي قاسم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف تيفي تُدخل الفرحة إلى منزل الحسين المصاب بالسرطان بعدما لبى طلبه لاعبو الرجاء ..شوفو كيفاش استقبل الراقي و الكاروشي(فيديو مؤثر و دموع اللاعبين) | حالة خاصة
منذ 13 دقيقة

شوف تيفي تُدخل الفرحة إلى منزل الحسين المصاب بالسرطان بعدما لبى طلبه لاعبو الرجاء ..شوفو كيفاش استقبل الراقي و الكاروشي(فيديو مؤثر و دموع اللاعبين)

شهادة صادمة من المكان الذي كان سيقتل فيه زوج سيدي قاسم زوجته..ها شنو وقع بالضبظ (فيديو) | بــووز

شهادة صادمة من المكان الذي كان سيقتل فيه زوج سيدي قاسم زوجته..ها شنو وقع بالضبظ (فيديو)

بالفيديو.. أمينوكس يكشف عن سرٍ كان سيجمعه بسعد لمجرد قبل اعتقاله بفرنسا بتهمة الإغتصاب | بــووز

بالفيديو.. أمينوكس يكشف عن سرٍ كان سيجمعه بسعد لمجرد قبل اعتقاله بفرنسا بتهمة الإغتصاب

فيديو من مصر.. إلغاء حكم بالسجن المؤبد على مرسي | قنوات أخرى

فيديو من مصر.. إلغاء حكم بالسجن المؤبد على مرسي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الأميرة للا سلمى تعطي بتازة انطلاق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتدشن مركزا للرصد المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

الأميرة للا سلمى تعطي بتازة انطلاق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتدشن مركزا للرصد المبكر

للنساء فقط: بالصورة..أغرب وأغلى هدية قدمها عريس لعروسه.. شيء لا يصدق | منوعات

للنساء فقط: بالصورة..أغرب وأغلى هدية قدمها عريس لعروسه.. شيء لا يصدق

بعد نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بكلميم..نقابة الفنانين ترد على الممثل جواد السايح | ثقافة و فنون

بعد نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بكلميم..نقابة الفنانين ترد على الممثل جواد السايح

برقية تعزية من الملك إلى الرئيس الهندي عقب سقوط ضحايا في حادث انحراف قطار بولاية أوتار براديش | بوليتيك

برقية تعزية من الملك إلى الرئيس الهندي عقب سقوط ضحايا في حادث انحراف قطار بولاية أوتار براديش

﻿ ﻿
اليوم 19:04 GMT

عاجل.. انسحاب وفود المغرب والسعودية والإمارات من القمة العربية الإفريقية بغينيا بسبب مشاركة وفد من البوليساريو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.