''شوف تيفي'' تحصل على معطيات صادمة حول ''مكي الصخيرات''.. ووالدته تقول عنه قد ''أهملها'' ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات صادمة عن ''مكي الصخيرات'' الذي يدعي شفاءه لكل الأمراض المستعصية، عبارة عن فيديو، تدعي من خلاله سيدة مسنة أنها ''والدته التي أهملها''.

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بمعطيات صادمة عن "مكي الصخيرات" الذي يدعي شفاءه لكل الأمراض المستعصية، عبارة عن فيديو، تدعي من خلاله سيدة مسنة أنها "والدته التي أهملها".

وحسب ما ورد في هذا الفيديو الذي نتحفظ عن نشره، لتضمنه معطيات صادمة، تقول هذه السيدة، إن إبنها "الشريف المكي" أرسلها للحج واتهمها بالسرقة، متسائلة، هل هناك من يستطيع الإقدام على السرقة في هذا المقام..؟ مؤكدة في الوقت ذاته أنه حولها إلى فرجة بين الناس.

وقالت هذه السيدة إن أبناءها الذين كانوا يقبلون قدميها يرقدون الآن في قبورهم، وأنها تعيش حاليا مع ابنها الذي وصفته بالمرضي، في حين ابنها الآخر المكي "سمح فيها".

هذا وتضمن الفيديو معطيات خاصة حول علاقة مكي الصخيرات بوالدته، تحفظت "شوف تيفي" عن نشره، لاعتبارات إنسانية وأخلاقية صرفة.

و مباشرة بعد توصلنا بالفيديو،حاولنا الاتصال بمكي الصخيرات للاستفسار إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب .