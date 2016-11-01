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بالفيديو.. هذه هي خسائر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بعد 48 ساعة من الاضراب | بوليتيك

بالفيديو.. هذه هي خسائر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بعد 48 ساعة من الاضراب

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بالفيديو.. هذه هي خسائر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بعد 48 ساعة من الاضراب

بتاريــخ : 22 نونبر 2016 / 18:10 بالفيديو.. هذه هي خسائر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بعد 48 ساعة من الاضراب | بوليتيك
بالفيديو.. هذه هي خسائر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بعد 48 ساعة من الاضراب
بعد توقف الحوار بين ممثلي عمال الطرق السيارة بالمغرب المنتمين لنقابة الاتحاد المغربي للشغل وإدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وتراجع هذه الأخيرة عن الاتفاقية الجماعية الموقعة بين

شوف تيفي

بعد توقف الحوار بين ممثلي عمال الطرق السيارة بالمغرب المنتمين لنقابة الاتحاد المغربي للشغل وإدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وتراجع هذه الأخيرة عن الاتفاقية الجماعية الموقعة بين الطرفين، خاض عمال الطرق السيارة إضرابا عاما لمدة 48 ساعة، انتهى أجله اليوم الثلاثاء على الساعة 12 زوالا.

ووصفت النقابة في تصريح لشوف تيفي، الإضراب بالناجح، حيث شلت جميع مراكز الأداء في الطرق السيارة، مما أدى إلى فتح معابر الأداء بالمجان أمام وسائل النقل طيلة يومين.

وقدر مصدر نقابي مطلع الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال 48 ساعة بأزيد من 14 مليون درهم، أي مليار و 400 مليون سنتيم.

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