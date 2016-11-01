دعوات فايسبوكية لمقاطعة شراء البيض وها علاش ﻿

بعد مجموعة من الإضرابات والمطالب التي غزت الموقع الأزرق، شن ناشطون فايسبوكيون حملة من أجل مقاطعة شراء البيض وذلك بعد ارتفاع ثمنه إلى 1.20 درهم عوض 0.90 سنتيم.

شوف تيفي

بعد مجموعة من الإضرابات والمطالب التي غزت الموقع الأزرق، شن ناشطون فايسبوكيون حملة من أجل مقاطعة شراء البيض وذلك بعد ارتفاع ثمنه إلى 1.20 درهم عوض 0.90 سنتيم.

وطالب هؤلاء الفايسبوكيون تحت عنوان "لن نشتري البيض"، بمقاطعة البيض إلى أن يعيد القائمون على القطاع بيعه بثمنه الحقيقي للمستهلك.

جدير بالذكر أن إحدى السيدات أول أمس نشرت صورا لبلاطو البيض الذي اشترته من إحدى الأسواق التجارية الخاصة ووجدته متعفنا وغير صالح للأكل، والذي سخر منه مجموعة من رواد الفضاء الأزرق بسبب ظهور ملامح الكتاكيت داخل غشاء البيض.