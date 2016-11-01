لأول مرة.. بعد نانسي عجرم، راغب علامة جاي لأكادير وها بشحال غادي يتخلص ﻿

من المنتظر أن تنظم إحدى شركات الإنتاج بمدينة أكادير حفلا فنيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس، حيث سيتم تكريم أسماء نسائية وازنة.

شوف تيفي

من المنتظر أن تنظم إحدى شركات الإنتاج بمدينة أكادير حفلا فنيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس، حيث سيتم تكريم أسماء نسائية وازنة.

وكشف مصدر مطلع لـ"شوف تيفي" أن الإدارة المنظمة اتصلت بالفنان اللبناني راغب علامة، الذي سيحيي حفلا بمسرح الهواء الطلق بمدينة أكادير حسب الظروف، وقد رحب علامة بالدعوة حيث سيزور أكادير لأول مرة.

وأضاف المصدر أن راغب لم يشترط أجرا ضخما نظرا لعلاقته بالمغرب، وحبه العميق للبلد والملك والجمهور، حيث يشتغل عادة بأزيد من 65 ألف دولار أي ما يعادل 53 مليون سنتيم.