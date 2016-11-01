مؤلم.. شخص يذبح نفسه من الوريد إلى الوريد بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن البلوك 48 بحي القدس بالبرنوصي بالبيضاء، اهتز صباح اليوم الثلاثاء، على وقع فاجعة مؤلمة، بطلها شخص في عقده السادس، أقدم على ذبح نفسه من الوريد إلى الوريد.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن بحي القدس بالبرنوصي بالبيضاء، اهتز صباح اليوم الثلاثاء، على وقع فاجعة مؤلمة، بطلها شخص في عقده السادس، أقدم على ذبح نفسه من الوريد إلى الوريد.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الشخص البالغ من العمر 64، استغل نوم أفراد أسرته المكونة من ابنه وزوجة ابنه، وقام بذبح نفسه وسط مطبخ منزله بواسطة سكين.

وأضاف المصدر ذاته بأن أبناء المنتحر، ربطوا الاتصال بسيارة الإسعاف التي قامت بنقله إلى مستشفى المنصور ومنه إلى العناية المركزة بالمستشفى الجامعي ابن رشد ما بين الحياة والموت، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة والتي ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة.

ونعتذر لمتتبعي "شوف تيفي" عن عدم إدراج صور الواقعة المؤلمة مع المادة نظرا لخطورتها.