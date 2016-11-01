 مؤلم.. شخص يذبح نفسه من الوريد إلى الوريد بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الأميرة للا سلمى تعطي بتازة انطلاق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتدشن مركزا للرصد المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم | بوليتيك

الأميرة للا سلمى تعطي بتازة انطلاق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتدشن مركزا للرصد المبكر

للنساء فقط: بالصورة..أغرب وأغلى هدية قدمها عريس لعروسه.. شيء لا يصدق | منوعات

للنساء فقط: بالصورة..أغرب وأغلى هدية قدمها عريس لعروسه.. شيء لا يصدق

بعد نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بكلميم..نقابة الفنانين ترد على الممثل جواد السايح | ثقافة و فنون

بعد نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بكلميم..نقابة الفنانين ترد على الممثل جواد السايح

برقية تعزية من الملك إلى الرئيس الهندي عقب سقوط ضحايا في حادث انحراف قطار بولاية أوتار براديش | بوليتيك

برقية تعزية من الملك إلى الرئيس الهندي عقب سقوط ضحايا في حادث انحراف قطار بولاية أوتار براديش

عاجل.. انسحاب وفود المغرب والسعودية والإمارات من القمة العربية الإفريقية بغينيا بسبب مشاركة وفد من البوليساريو | بوليتيك

عاجل.. انسحاب وفود المغرب والسعودية والإمارات من القمة العربية الإفريقية بغينيا بسبب مشاركة وفد

رسالة مؤثرة من نزهة الركراكي للمتضامنين مع ابنها سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب+فيديو | ثقافة و فنون

رسالة مؤثرة من نزهة الركراكي للمتضامنين مع ابنها سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان جواد السايح من كلميم | ثقافة و فنون

عاجل.. هذه هي الحالة الصحية للفنان جواد السايح من كلميم

شوف تيفي تحصل على معطيات صادمة حول مكي الصخيرات.. ووالدته تقول عنه قد أهملها | مجتمع

''شوف تيفي'' تحصل على معطيات صادمة حول ''مكي الصخيرات''.. ووالدته تقول عنه قد ''أهملها''

بالفيديو.. هذه هي خسائر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بعد 48 ساعة من الاضراب | بوليتيك

بالفيديو.. هذه هي خسائر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بعد 48 ساعة من الاضراب

حكومة ''المهدي المنتظر''

مؤلم.. شخص يذبح نفسه من الوريد إلى الوريد بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 22 نونبر 2016 / 17:30 مؤلم.. شخص يذبح نفسه من الوريد إلى الوريد بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
مؤلم.. شخص يذبح نفسه من الوريد إلى الوريد بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' بأن البلوك 48 بحي القدس بالبرنوصي بالبيضاء، اهتز صباح اليوم الثلاثاء، على وقع فاجعة مؤلمة، بطلها شخص في عقده السادس، أقدم على ذبح نفسه من الوريد إلى الوريد.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن بحي القدس بالبرنوصي بالبيضاء، اهتز صباح اليوم الثلاثاء، على وقع فاجعة مؤلمة، بطلها شخص في عقده السادس، أقدم على ذبح نفسه من الوريد إلى الوريد.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الشخص البالغ من العمر 64، استغل نوم أفراد أسرته المكونة من ابنه وزوجة ابنه، وقام بذبح نفسه وسط مطبخ منزله بواسطة سكين.

وأضاف المصدر ذاته بأن أبناء المنتحر، ربطوا الاتصال بسيارة الإسعاف التي قامت بنقله إلى مستشفى المنصور ومنه إلى العناية المركزة بالمستشفى الجامعي ابن رشد ما بين الحياة والموت، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة والتي ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة.

ونعتذر لمتتبعي "شوف تيفي" عن عدم إدراج صور الواقعة المؤلمة مع المادة نظرا لخطورتها.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حي القدس فاجعة البرنوصي السكين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إحباط محاولة لتهريب كمية من المخدرات تبلع قيمتها أكثر من 20 مليون سنتيم ضواحي أكادير | حوادث و حقوق

إحباط محاولة لتهريب كمية من المخدرات تبلع قيمتها أكثر من 20 مليون سنتيم ضواحي أكادير

فيديو خطير.. معركة بطولية بين شرطي ومشرمل بالمغرب..وهكذا كانت النهاية | حوادث و حقوق

فيديو خطير.. معركة بطولية بين شرطي ومشرمل بالمغرب..وهكذا كانت النهاية

عاجل.. جريمة قتل مروعة تهز أكادير والضحية شاذ جنسي وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. جريمة قتل مروعة تهز أكادير والضحية شاذ جنسي وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل.. اعتقال الشخص المتورط في قتل مهاجر مغربي داخل شقته بالجديدة | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال الشخص المتورط في قتل مهاجر مغربي داخل شقته بالجديدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف تيفي تُدخل الفرحة إلى منزل الحسين المصاب بالسرطان بعدما لبى طلبه لاعبو الرجاء ..شوفو كيفاش استقبل الراقي و الكاروشي(فيديو مؤثر و دموع اللاعبين) | حالة خاصة
منذ 13 دقيقة

شوف تيفي تُدخل الفرحة إلى منزل الحسين المصاب بالسرطان بعدما لبى طلبه لاعبو الرجاء ..شوفو كيفاش استقبل الراقي و الكاروشي(فيديو مؤثر و دموع اللاعبين)

شهادة صادمة من المكان الذي كان سيقتل فيه زوج سيدي قاسم زوجته..ها شنو وقع بالضبظ (فيديو) | بــووز

شهادة صادمة من المكان الذي كان سيقتل فيه زوج سيدي قاسم زوجته..ها شنو وقع بالضبظ (فيديو)

بالفيديو.. أمينوكس يكشف عن سرٍ كان سيجمعه بسعد لمجرد قبل اعتقاله بفرنسا بتهمة الإغتصاب | بــووز

بالفيديو.. أمينوكس يكشف عن سرٍ كان سيجمعه بسعد لمجرد قبل اعتقاله بفرنسا بتهمة الإغتصاب

فيديو من مصر.. إلغاء حكم بالسجن المؤبد على مرسي | قنوات أخرى

فيديو من مصر.. إلغاء حكم بالسجن المؤبد على مرسي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الأميرة للا سلمى تعطي بتازة انطلاق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتدشن مركزا للرصد المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

الأميرة للا سلمى تعطي بتازة انطلاق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتدشن مركزا للرصد المبكر

للنساء فقط: بالصورة..أغرب وأغلى هدية قدمها عريس لعروسه.. شيء لا يصدق | منوعات

للنساء فقط: بالصورة..أغرب وأغلى هدية قدمها عريس لعروسه.. شيء لا يصدق

بعد نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بكلميم..نقابة الفنانين ترد على الممثل جواد السايح | ثقافة و فنون

بعد نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بكلميم..نقابة الفنانين ترد على الممثل جواد السايح

برقية تعزية من الملك إلى الرئيس الهندي عقب سقوط ضحايا في حادث انحراف قطار بولاية أوتار براديش | بوليتيك

برقية تعزية من الملك إلى الرئيس الهندي عقب سقوط ضحايا في حادث انحراف قطار بولاية أوتار براديش

﻿ ﻿
اليوم 19:04 GMT

عاجل.. انسحاب وفود المغرب والسعودية والإمارات من القمة العربية الإفريقية بغينيا بسبب مشاركة وفد من البوليساريو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.