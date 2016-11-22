 لموت ديال الضحك: هذا هو أغرب مزاد علني في المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

لموت ديال الضحك: هذا هو أغرب مزاد علني في المغرب | مجتمع

لموت ديال الضحك: هذا هو أغرب مزاد علني في المغرب

هذا هو المصير الذي ينتظر محمد عمار سفير المغرب في مدغشقر وها علاش غادي يتحاسب | بوليتيك

هذا هو المصير الذي ينتظر محمد عمار سفير المغرب في مدغشقر وها علاش غادي يتحاسب

بالصورة.. تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بالبيضاء تضامنا مع سعد لمجرد | ثقافة و فنون

بالصورة.. تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بالبيضاء تضامنا مع سعد لمجرد

إحباط محاولة لتهريب كمية من المخدرات تبلع قيمتها أكثر من 20 مليون سنتيم ضواحي أكادير | حوادث و حقوق

إحباط محاولة لتهريب كمية من المخدرات تبلع قيمتها أكثر من 20 مليون سنتيم ضواحي أكادير

فيديو خطير.. معركة بطولية بين شرطي ومشرمل بالمغرب..وهكذا كانت النهاية | حوادث و حقوق

فيديو خطير.. معركة بطولية بين شرطي ومشرمل بالمغرب..وهكذا كانت النهاية

غليان في فريق الإعداد لبرنامج رشيد شو قبل بداية موسمه الرابع | ثقافة و فنون

غليان في فريق الإعداد لبرنامج ''رشيد شو'' قبل بداية موسمه الرابع

محمد رمضان لن يتنازل عن سعد لمجرد في فيلمه الجديد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب | ثقافة و فنون

محمد رمضان لن يتنازل عن سعد لمجرد في فيلمه الجديد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب

عاجل.. جريمة قتل مروعة تهز أكادير والضحية شاذ جنسي وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. جريمة قتل مروعة تهز أكادير والضحية شاذ جنسي وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل.. اعتقال الشخص المتورط في قتل مهاجر مغربي داخل شقته بالجديدة | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال الشخص المتورط في قتل مهاجر مغربي داخل شقته بالجديدة

حكومة ''المهدي المنتظر''

لموت ديال الضحك: هذا هو أغرب مزاد علني في المغرب

بتاريــخ : 22 نونبر 2016 / 17:09 لموت ديال الضحك: هذا هو أغرب مزاد علني في المغرب | مجتمع
لموت ديال الضحك: هذا هو أغرب مزاد علني في المغرب
راجت وثيقة اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، أججت حس السخرية لدى الفايسبوكيين، وانتزعت بقوة مضمونها الضحك على كل من اطلع عليها.. ليس لأن كاتب الوثيقة مبدع في فنون الفكاهة، ولكن لأن قانون الصفقات

شوف تيفي

راجت وثيقة اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، أججت حس السخرية لدى الفايسبوكيين، وانتزعت بقوة مضمونها الضحك على كل من اطلع عليها.. ليس لأن كاتب الوثيقة مبدع في فنون الفكاهة، ولكن لأن قانون الصفقات العمومية والمزاد العلني، يفرض أحيانا أشياء تنذر غرابة.
وحسب الوثيقة الصادرة عن مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تمت أمس الإثنين واحدة من أغرب عمليات المزاد العلني بالمغرب، تتعلق ببيع حمار رمادي ''ديال العسكر''.
وجاء في الوثيقة ''ليكن في علم العموم، أنه ستقع يوم الاثنين 21 نونبر 2016، على الساعة العاشرة صباحا بالمحجز البلدي لمدينة كلميم، سمسرة عمومية بالمزاد العلني، لبيع حمار واحد، رمادي اللون، مودع من طرف مصالح القوات المسلحة الملكية- قطاع التويزكي''.
وتضيف الوثيقة، أن ثمن البيع يؤدى حالا، مع زيادة قدرها 10 في المائة لتغطية مختلف الصائر، كما يتحمل المشتري واجبات التسجيل والتنبر المتعلقة بمحضر السمسرة ودفتر التحملات.
''هاذ القيامة كاملة على حمار''.. يقول أحد الفايسبوكيين، ليتدخل آخر، قائلا هذا لحمار محظوظ للغاية، رغم اندحار الحزب الديمقراطي في أمريكا.. حيث اهتمت به وزارة الاقتصاد والمالية، ومديرية أملاك الدولة، وتم فتح المحجز البلدي على شرفه، مع تعميم خبر بيعه، و''باش؟'' بالمزاد العلني أسيادي. وفوق ذلك بشروط السمسرة.. ''إيوا هذا هو لحمار وإلا فلا''..
الآن ينبغي استثمار هذا الحدث الطريف، لترويج حرص المغرب على حقوق الحيوان.. لأن من يقول بأن الحمير مضطهدة في المغرب، مجرد مغرض يسعى إلى زرع بذور الفتنة في وسط التجمعات الحميرية.. والدليل أن حمارا واحدا في المغرب ورمادي من لفوق''، يباع بالمزاد العلني، ''وبالثمن للي بغا هو''. وهذا يتجاوز سقف الحقوق الحيوانية المدرجة في اتفاقية ''جنيف''.

لموت ديال الضحك: هذا هو أغرب مزاد علني في المغرب

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب المزاد العلني كلميم وزارة اقتصاد أملاك الدولة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

سبحان الله.. سحابة غريبة الشكل في سماء العيون‎ | مجتمع

سبحان الله.. سحابة غريبة الشكل في سماء العيون‎

عاجل وانفراد.. هذا هي هوية الشخص الذي قام بالتدخل البطولي لإنقاذ سيدة حاول زوجها قتلها بالشارع العام في سيدي قاسم | مجتمع

عاجل وانفراد.. هذا هي هوية الشخص الذي قام بالتدخل البطولي لإنقاذ سيدة حاول زوجها قتلها بالشارع العام في سيدي قاسم

السجن لمغربيات في الإمارات تورطن في الدعارة وفي إجبار مغربية على ممارسة الجنس مع السعوديين والهنود مقابل 1500درهم..تفاصيل صادمة | مجتمع

السجن لمغربيات في الإمارات تورطن في الدعارة وفي إجبار مغربية على ممارسة الجنس مع السعوديين والهنود مقابل 1500درهم..تفاصيل صادمة

عزيمان رئيس مجلس التربية و التكوين يعترف: المدرسة فضاء للعنف و التحرش | مجتمع

عزيمان رئيس مجلس التربية و التكوين يعترف: المدرسة فضاء للعنف و التحرش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب منزله بسيدي قاسم.. المنقذ البطل يكشف لشوف تيفي تفاصيل مثيرة عن محاولة قتل زوج لزوجته و ها علاش و كيفاش عْتقها | تسجيلات صوتية
منذ 20 دقيقة

من قلب منزله بسيدي قاسم.. المنقذ البطل يكشف لشوف تيفي تفاصيل مثيرة عن محاولة قتل زوج لزوجته و ها علاش و كيفاش عْتقها

البقالي لشوف تيفي:لهذه الاعتبارات تم تأجيل جلسة محاكمتي إلى غاية 27 دجنبر القادم | خارج البلاطو

البقالي لشوف تيفي:لهذه الاعتبارات تم تأجيل جلسة محاكمتي إلى غاية 27 دجنبر القادم

أورير شمال مدينة اكادير تتنفس تحت الماء وأصحاب المحلات التجارية يستغيثون | زووم

أورير شمال مدينة اكادير تتنفس تحت الماء وأصحاب المحلات التجارية يستغيثون

الدار البيضاء تحتضن النسخة الثالثة للقمة الرقمية الافريقية | مال و أعمال

الدار البيضاء تحتضن النسخة الثالثة للقمة الرقمية الافريقية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

لموت ديال الضحك: هذا هو أغرب مزاد علني في المغرب | مجتمع
منذ 6 دقائق

لموت ديال الضحك: هذا هو أغرب مزاد علني في المغرب

هذا هو المصير الذي ينتظر محمد عمار سفير المغرب في مدغشقر وها علاش غادي يتحاسب | بوليتيك

هذا هو المصير الذي ينتظر محمد عمار سفير المغرب في مدغشقر وها علاش غادي يتحاسب

بالصورة.. تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بالبيضاء تضامنا مع سعد لمجرد | ثقافة و فنون

بالصورة.. تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بالبيضاء تضامنا مع سعد لمجرد

إحباط محاولة لتهريب كمية من المخدرات تبلع قيمتها أكثر من 20 مليون سنتيم ضواحي أكادير | حوادث و حقوق

إحباط محاولة لتهريب كمية من المخدرات تبلع قيمتها أكثر من 20 مليون سنتيم ضواحي أكادير

﻿ ﻿
اليوم 15:22 GMT

عاجل.. جريمة قتل مروعة تهز أكادير والضحية شاذ جنسي وهذه هي التفاصيل الصادمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.