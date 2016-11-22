لموت ديال الضحك: هذا هو أغرب مزاد علني في المغرب ﻿

راجت وثيقة اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، أججت حس السخرية لدى الفايسبوكيين، وانتزعت بقوة مضمونها الضحك على كل من اطلع عليها.. ليس لأن كاتب الوثيقة مبدع في فنون الفكاهة، ولكن لأن قانون الصفقات

شوف تيفي



راجت وثيقة اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، أججت حس السخرية لدى الفايسبوكيين، وانتزعت بقوة مضمونها الضحك على كل من اطلع عليها.. ليس لأن كاتب الوثيقة مبدع في فنون الفكاهة، ولكن لأن قانون الصفقات العمومية والمزاد العلني، يفرض أحيانا أشياء تنذر غرابة.

وحسب الوثيقة الصادرة عن مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تمت أمس الإثنين واحدة من أغرب عمليات المزاد العلني بالمغرب، تتعلق ببيع حمار رمادي ''ديال العسكر''.

وجاء في الوثيقة ''ليكن في علم العموم، أنه ستقع يوم الاثنين 21 نونبر 2016، على الساعة العاشرة صباحا بالمحجز البلدي لمدينة كلميم، سمسرة عمومية بالمزاد العلني، لبيع حمار واحد، رمادي اللون، مودع من طرف مصالح القوات المسلحة الملكية- قطاع التويزكي''.

وتضيف الوثيقة، أن ثمن البيع يؤدى حالا، مع زيادة قدرها 10 في المائة لتغطية مختلف الصائر، كما يتحمل المشتري واجبات التسجيل والتنبر المتعلقة بمحضر السمسرة ودفتر التحملات.

''هاذ القيامة كاملة على حمار''.. يقول أحد الفايسبوكيين، ليتدخل آخر، قائلا هذا لحمار محظوظ للغاية، رغم اندحار الحزب الديمقراطي في أمريكا.. حيث اهتمت به وزارة الاقتصاد والمالية، ومديرية أملاك الدولة، وتم فتح المحجز البلدي على شرفه، مع تعميم خبر بيعه، و''باش؟'' بالمزاد العلني أسيادي. وفوق ذلك بشروط السمسرة.. ''إيوا هذا هو لحمار وإلا فلا''..

الآن ينبغي استثمار هذا الحدث الطريف، لترويج حرص المغرب على حقوق الحيوان.. لأن من يقول بأن الحمير مضطهدة في المغرب، مجرد مغرض يسعى إلى زرع بذور الفتنة في وسط التجمعات الحميرية.. والدليل أن حمارا واحدا في المغرب ورمادي من لفوق''، يباع بالمزاد العلني، ''وبالثمن للي بغا هو''. وهذا يتجاوز سقف الحقوق الحيوانية المدرجة في اتفاقية ''جنيف''.