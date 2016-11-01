 هذا هو المصير الذي ينتظر محمد عمار سفير المغرب في مدغشقر وها علاش غادي يتحاسب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

لموت ديال الضحك: هذا هو أغرب مزاد علني في المغرب | مجتمع

لموت ديال الضحك: هذا هو أغرب مزاد علني في المغرب

هذا هو المصير الذي ينتظر محمد عمار سفير المغرب في مدغشقر وها علاش غادي يتحاسب | بوليتيك

هذا هو المصير الذي ينتظر محمد عمار سفير المغرب في مدغشقر وها علاش غادي يتحاسب

بالصورة.. تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بالبيضاء تضامنا مع سعد لمجرد | ثقافة و فنون

بالصورة.. تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بالبيضاء تضامنا مع سعد لمجرد

إحباط محاولة لتهريب كمية من المخدرات تبلع قيمتها أكثر من 20 مليون سنتيم ضواحي أكادير | حوادث و حقوق

إحباط محاولة لتهريب كمية من المخدرات تبلع قيمتها أكثر من 20 مليون سنتيم ضواحي أكادير

فيديو خطير.. معركة بطولية بين شرطي ومشرمل بالمغرب..وهكذا كانت النهاية | حوادث و حقوق

فيديو خطير.. معركة بطولية بين شرطي ومشرمل بالمغرب..وهكذا كانت النهاية

غليان في فريق الإعداد لبرنامج رشيد شو قبل بداية موسمه الرابع | ثقافة و فنون

غليان في فريق الإعداد لبرنامج ''رشيد شو'' قبل بداية موسمه الرابع

محمد رمضان لن يتنازل عن سعد لمجرد في فيلمه الجديد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب | ثقافة و فنون

محمد رمضان لن يتنازل عن سعد لمجرد في فيلمه الجديد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب

عاجل.. جريمة قتل مروعة تهز أكادير والضحية شاذ جنسي وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. جريمة قتل مروعة تهز أكادير والضحية شاذ جنسي وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل.. اعتقال الشخص المتورط في قتل مهاجر مغربي داخل شقته بالجديدة | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال الشخص المتورط في قتل مهاجر مغربي داخل شقته بالجديدة

حكومة ''المهدي المنتظر''

هذا هو المصير الذي ينتظر محمد عمار سفير المغرب في مدغشقر وها علاش غادي يتحاسب

بتاريــخ : 22 نونبر 2016 / 16:48 هذا هو المصير الذي ينتظر محمد عمار سفير المغرب في مدغشقر وها علاش غادي يتحاسب | بوليتيك
هذا هو المصير الذي ينتظر محمد عمار سفير المغرب في مدغشقر وها علاش غادي يتحاسب
وصلت لجنة التفتيش التي أوفدتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى سفارة المغرب بأنتاناناريفو عاصمة مدغشقر، وحسب تأكيدات مصادر مطلعة فإن التحقيق سيشمل ملفات السفير محمد عمار طيلة 10 سنوات من العمل

شوف تيفي

وصلت لجنة التفتيش التي أوفدتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى سفارة المغرب بأنتاناناريفو عاصمة مدغشقر، وحسب تأكيدات مصادر مطلعة فإن التحقيق سيشمل ملفات السفير محمد عمار طيلة 10 سنوات من العمل كسفير بهذه الجزيرة الإفريقية، حيث ستتولى لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية، التحقيق في مجالات صرف المساعدات التي كان يرسلها المغرب لمدغشقر باستمرار، والاعتمادات المالية للسفارة وأوجه صرفها. حيث من المحتمل أن توجه اتهامات لعمار باختلاسات مالية، أثناء تقديم مساعدات إنسانية للشعب الملغاشي، مع اتهامات بتوجيه المساعدات إلى طائفة معينة من المسلمين واستثناء طوائف وديانات أخرى، في مخالفة صريحة لقواعد العمل الديبلوماسي. وأضافت المصادر أن محمد عمار تم عزله من منصبه كسفير في مطلع شهر شتنبر الماضي، في أفق تعيينه في دولة أوربية، لكن تم الاحتفاظ به لتهييئ الزيارة الملكية لمدغشقر. ومن المحتمل إنهاء مهام عمار الدبلوماسية وإحالته على القضاء إن تبث تورطه فعليا في الأفعال المنسوبة إليه.

وصرح إدريس الكنبوري المحلل السياسي لـ ''شوف تيفي'' أن ''واقعة سفيرنا بمدغشقر، تدعو إلى إعادة النظر في العمل الديبلوماسي في عدة بلدان، فسفارة مدغشقر ماهي إلا حالة من بين حالات كثيرة، فقد سبق الحديث عن ممارسات بعيدة عن العمل الدبلوماسي في سفارتنا بجنوب إفريقيا وفي الإمارات العربية وفي عدة بلدان، ولابد من تخليق العمل الدبلوماسي، لأن السفير هو صورة المغرب في ذلك البلد'' وأضاف أن ''شكاوى المواطنين في القنصليات كثيرة جدا، وينبغي احترام كرامة المواطنين، واعتقد أن سابقة مدغشقر ستدفع الدولة إلى إعادة النظر في طريقة اختيار السفراء والابتعاد عن المحاباة ومحاولات إسكات الغاضبين في الأحزاب السياسية، واعتماد معايير صارمة في اختيار الدبلوماسيين مع نهج أسلوب التتبع والمراقبة والمحاسبة في حق جميع سفرائنا بالخارج''.



إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مدغشقر سفير المحاسبة قنصلية اتهامات طوائف اختلاسات مالية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ميلود بلقاضي لـشوف تيفي: لا أخنوش ولا بنكيران فَهِمَا رسائل الخطاب الملكي الموجهة للأحزاب السياسية من دكار | بوليتيك

ميلود بلقاضي لـ''شوف تيفي'': لا أخنوش ولا بنكيران فَهِمَا رسائل الخطاب الملكي الموجهة للأحزاب السياسية من دكار

عاجل: الجزائر على وشك الإفلاس.. وها شكون للي بغا يتدخَّل باش ينقذها.. | بوليتيك

عاجل: الجزائر على وشك الإفلاس.. وها شكون للي بغا يتدخَّل باش ينقذها..

عبد الصمد بلكبير لـشوف تيفي: تشكيل حكومة دون حزب الاستقلال أمر مستحيل وإلا ستكون نهاية بنكيران كشخص | بوليتيك

عبد الصمد بلكبير لـ''شوف تيفي'': تشكيل حكومة دون حزب الاستقلال أمر مستحيل وإلا ستكون نهاية بنكيران كشخص

ضغوطات دولية على المغرب للتساهل مع خروج الشواذ للعلن | بوليتيك

ضغوطات دولية على المغرب للتساهل مع خروج الشواذ للعلن

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب منزله بسيدي قاسم.. المنقذ البطل يكشف لشوف تيفي تفاصيل مثيرة عن محاولة قتل زوج لزوجته و ها علاش و كيفاش عْتقها | تسجيلات صوتية
منذ 28 دقيقة

من قلب منزله بسيدي قاسم.. المنقذ البطل يكشف لشوف تيفي تفاصيل مثيرة عن محاولة قتل زوج لزوجته و ها علاش و كيفاش عْتقها

البقالي لشوف تيفي:لهذه الاعتبارات تم تأجيل جلسة محاكمتي إلى غاية 27 دجنبر القادم | خارج البلاطو

البقالي لشوف تيفي:لهذه الاعتبارات تم تأجيل جلسة محاكمتي إلى غاية 27 دجنبر القادم

أورير شمال مدينة اكادير تتنفس تحت الماء وأصحاب المحلات التجارية يستغيثون | زووم

أورير شمال مدينة اكادير تتنفس تحت الماء وأصحاب المحلات التجارية يستغيثون

الدار البيضاء تحتضن النسخة الثالثة للقمة الرقمية الافريقية | مال و أعمال

الدار البيضاء تحتضن النسخة الثالثة للقمة الرقمية الافريقية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

لموت ديال الضحك: هذا هو أغرب مزاد علني في المغرب | مجتمع
منذ 13 دقيقة

لموت ديال الضحك: هذا هو أغرب مزاد علني في المغرب

هذا هو المصير الذي ينتظر محمد عمار سفير المغرب في مدغشقر وها علاش غادي يتحاسب | بوليتيك

هذا هو المصير الذي ينتظر محمد عمار سفير المغرب في مدغشقر وها علاش غادي يتحاسب

بالصورة.. تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بالبيضاء تضامنا مع سعد لمجرد | ثقافة و فنون

بالصورة.. تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بالبيضاء تضامنا مع سعد لمجرد

إحباط محاولة لتهريب كمية من المخدرات تبلع قيمتها أكثر من 20 مليون سنتيم ضواحي أكادير | حوادث و حقوق

إحباط محاولة لتهريب كمية من المخدرات تبلع قيمتها أكثر من 20 مليون سنتيم ضواحي أكادير

﻿ ﻿
اليوم 15:22 GMT

عاجل.. جريمة قتل مروعة تهز أكادير والضحية شاذ جنسي وهذه هي التفاصيل الصادمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.