هذا هو المصير الذي ينتظر محمد عمار سفير المغرب في مدغشقر وها علاش غادي يتحاسب ﻿

وصلت لجنة التفتيش التي أوفدتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى سفارة المغرب بأنتاناناريفو عاصمة مدغشقر، وحسب تأكيدات مصادر مطلعة فإن التحقيق سيشمل ملفات السفير محمد عمار طيلة 10 سنوات من العمل

شوف تيفي

وصلت لجنة التفتيش التي أوفدتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى سفارة المغرب بأنتاناناريفو عاصمة مدغشقر، وحسب تأكيدات مصادر مطلعة فإن التحقيق سيشمل ملفات السفير محمد عمار طيلة 10 سنوات من العمل كسفير بهذه الجزيرة الإفريقية، حيث ستتولى لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية، التحقيق في مجالات صرف المساعدات التي كان يرسلها المغرب لمدغشقر باستمرار، والاعتمادات المالية للسفارة وأوجه صرفها. حيث من المحتمل أن توجه اتهامات لعمار باختلاسات مالية، أثناء تقديم مساعدات إنسانية للشعب الملغاشي، مع اتهامات بتوجيه المساعدات إلى طائفة معينة من المسلمين واستثناء طوائف وديانات أخرى، في مخالفة صريحة لقواعد العمل الديبلوماسي. وأضافت المصادر أن محمد عمار تم عزله من منصبه كسفير في مطلع شهر شتنبر الماضي، في أفق تعيينه في دولة أوربية، لكن تم الاحتفاظ به لتهييئ الزيارة الملكية لمدغشقر. ومن المحتمل إنهاء مهام عمار الدبلوماسية وإحالته على القضاء إن تبث تورطه فعليا في الأفعال المنسوبة إليه.

وصرح إدريس الكنبوري المحلل السياسي لـ ''شوف تيفي'' أن ''واقعة سفيرنا بمدغشقر، تدعو إلى إعادة النظر في العمل الديبلوماسي في عدة بلدان، فسفارة مدغشقر ماهي إلا حالة من بين حالات كثيرة، فقد سبق الحديث عن ممارسات بعيدة عن العمل الدبلوماسي في سفارتنا بجنوب إفريقيا وفي الإمارات العربية وفي عدة بلدان، ولابد من تخليق العمل الدبلوماسي، لأن السفير هو صورة المغرب في ذلك البلد'' وأضاف أن ''شكاوى المواطنين في القنصليات كثيرة جدا، وينبغي احترام كرامة المواطنين، واعتقد أن سابقة مدغشقر ستدفع الدولة إلى إعادة النظر في طريقة اختيار السفراء والابتعاد عن المحاباة ومحاولات إسكات الغاضبين في الأحزاب السياسية، واعتماد معايير صارمة في اختيار الدبلوماسيين مع نهج أسلوب التتبع والمراقبة والمحاسبة في حق جميع سفرائنا بالخارج''.





