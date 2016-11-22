بالصورة.. تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بالبيضاء تضامنا مع سعد لمجرد ﻿

من المنتظر أن يُنظم العشرات من عشاق الفنان المغربي سعد لمجرد ، وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بمدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع الجاري.

''شوف تيفي''

من المنتظر أن يُنظم العشرات من عشاق الفنان المغربي سعد لمجرد ، وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بمدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع الجاري.

ويسهرعلى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية حسب ما كشف عنه حساب على الانستغرام متتبع لقضية سعد المجرد شخص يدعى ''عصام الريفي''.

وأوضح هذا الحساب بأن الوقفة مصرح لها أمنيا، وقد تفاعل النشطاء وعشاق ''المعلم'' مع هذه الدعوة حيث أكد الجميع عن نيته في المشاركة.