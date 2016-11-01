إحباط محاولة لتهريب كمية من المخدرات تبلع قيمتها أكثر من 20 مليون سنتيم ضواحي أكادير ﻿

تمكنت عناصر تابعة للفرقة المتحركة لإدارة الجمارك ، مؤخرا، من إحباط محاولة لتهريب كمية من مخدر القنب الهندي ، والتبغ المهرب ، ضواحي مدينة أكادير .

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت عناصر تابعة للفرقة المتحركة لإدارة الجمارك ، مؤخرا، من إحباط محاولة لتهريب كمية من مخدر القنب الهندي ، والتبغ المهرب ، ضواحي مدينة أكادير .

وأفاد بلاغ للإدارة الجهوية للجمارك ، بأنه تم على إثر هذه العملية حجز 250 كلغ من مخدر القنب الهندي ، و 40 كلغ من التبغ المهرب ، مضيفا أن القيمة المالية لهذه الكمية من المخدرات تقدر بحوالي 290 ألف درهم.

وحسب المصدر نفسه ، فإن هذه الكمية من المخدرات كانت محملة على متن سيارة قادمة من مراكش ، حيث أثارت شبهة لدى عناصر الجمارك الذين لجأوا إلى توقيفها على الطريق الوطنية الرابطة بين الجماعة القروية لأمسكروض ( عمالة أكادير) وإقليم تارودانت .

وقد تمكن سائق السيارة التي كانت تنقل المخدرات من الفرار تحت جنح الظلام ، ويجري البحث الآن حول هذه النازلة.