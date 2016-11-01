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فيديو خطير.. معركة بطولية بين شرطي ومشرمل بالمغرب..وهكذا كانت النهاية

بتاريــخ : 22 نونبر 2016 / 16:22 فيديو خطير.. معركة بطولية بين شرطي ومشرمل بالمغرب..وهكذا كانت النهاية | حوادث و حقوق
فيديو خطير.. معركة بطولية بين شرطي ومشرمل بالمغرب..وهكذا كانت النهاية
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مدته دقيقة و15 ثانية، يظهر معركة دامية جمعت بين رجل شرطة وأحد المنحرفين ''مشرمل''.

''شوف تيفي''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مدته دقيقة و15 ثانية، يظهر معركة دامية جمعت بين رجل شرطة وأحد المنحرفين ''مشرمل''.
وأظهر هذا الشرطي بطولة لا تصدق خلال اعتقاله لهذا المنحرف بصالون للحلاقة، ويبدو أن تفاصيل هذا الفيديو الخطير وقعت بأحد مدن الشمال.
وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذا الفيديو، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بهذا العمل البطولي لرجل الشرطة، متمنيين في الوقت ذاته أن تساهم تدخلات رجال الشرطة في الحد من الجريمة.

 

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المغرب شوف تيفي معركة رجل شرطة مشرمل

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