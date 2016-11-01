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غليان في فريق الإعداد لبرنامج ''رشيد شو'' قبل بداية موسمه الرابع

بتاريــخ : 22 نونبر 2016 / 15:56 غليان في فريق الإعداد لبرنامج رشيد شو قبل بداية موسمه الرابع | ثقافة و فنون
غليان في فريق الإعداد لبرنامج ''رشيد شو'' قبل بداية موسمه الرابع
كشف مصدر مطلع من داخل فريق الإعداد لبرنامج رشيد شو الذي سيقدمه الإعلامي رشيد العلالي في القناة الثانية، أن لا تفاهم واحتقانا يسود فريق الإعداد الذي يكتب لرشيد ما سيقوله في البرنامج من البداية إلى

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع من داخل فريق الإعداد لبرنامج رشيد شو الذي سيقدمه الإعلامي رشيد العلالي في القناة الثانية، أن لا تفاهم واحتقانا يسود فريق الإعداد الذي يكتب لرشيد ما سيقوله في البرنامج من البداية إلى النهاية.

وكشف المصدر ذاته أن عدم ارتياح يسود فريق الإعداد الذي منهم من عان خلال الحلقات السابقة، حيث يتعرض الفريق لمضايقات فضلا عن الوقت الطويل في ساعات العمل دون تعويض، فيما قال مصدر آخر أن من الدراري لي كيكتبو لرشيد فيهم لي مكتكتبش سميتهم في الجينريك، ومنهم من غادر ومنهم من لازال ضمن فريق العمل.

 

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