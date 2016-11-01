محمد رمضان لن يتنازل عن سعد لمجرد في فيلمه الجديد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب ﻿

بعد أن كان مقررا أن يبدأ في تصوير الفيلم السينمائي الجديد مع النجم المصري محمد رمضان بداية السنة القادمة رفقة سعد لمجرد، قال مصدر مطلع لـ''شوف تيفي'' أن المشروع مازال قائما ولا ينتظر سوى خروج المعلم

شوف تيفي

بعد أن كان مقررا أن يبدأ في تصوير الفيلم السينمائي الجديد مع النجم المصري محمد رمضان بداية السنة القادمة رفقة سعد لمجرد، قال مصدر مطلع لـ''شوف تيفي'' أن المشروع مازال قائما ولا ينتظر سوى خروج المعلم من السجن ونيله البراءة.

وأكد المصدر ذاته أن معزة كبيرة تجمع بين محمد رمضان وسعد لمجرد، وأنه ناوي يكمل المشروع حسب المصدر ذاته، حيث يصور النجم المصري حاليا فيلمه السينمائي الجديد ''آخر ديك في مصر'' والذي من المنتظر أن يعرض خلال العيد المقبل.

وكشف المصدر ذاته أن رمضان متأكد من براءة صديقه لمجرد، وقد قال ذلك أكثر من مرة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وأكد ذلك عندما قام بزيارة خاصة لنزهة الركراكي والبشير عبدو بعد اعتقال لمعلم في باريس.



