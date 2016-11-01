عاجل.. جريمة قتل مروعة تهز أكادير والضحية شاذ جنسي وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مدينة أكادير، اهتزت اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة قتل مروعة، أبطالها شخصين من بينهما شخص يحتمل أن يكون شاذاً جنسياً.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن مدينة أكادير، اهتزت اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة قتل مروعة، أبطالها شخصين من بينهما شخص يحتمل أن يكون شاذاً جنسياً.

فحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المصالح الأمنية بمدينة أكادير، تمكنت من اعتقال شاب يبلغ من العمر 20 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية الضرب والجرح المفضي إلى الموت، وذلك عقب توصلها بإخبارية تفيد بتعرض شاب يبلغ حوالي 22 سنة للضرب والجرح الخطيرين بحي الهدى، حيث أسفرت عملية التمشيط التي تم القيام بها بمحيط مسرح الجريمة عن ضبط الجاني وكذا أداة الجريمة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المعلومات الأولية للبحث، تشير إلى أن الجاني عمد إلى تعريض الضحية للضرب والجرح بواسطة أداة راضة و''ياجور بناء'' مما أدى إلى وفاته.



وأوضح ذات المصدر بأن هناك احتمال كبير بأن تكون أسباب الجريمة مرتبطة بالميول الجنسي الشاذ للضحية الذي تم إيداع جثته بمستودع الأموات، بينما قررت المصلحة الولائية للشرطة القضائية أن تباشر أبحاثها المعمقة مع الموقوف، للوصول إلى الحقيقة كاملة.





