عاجل.. اعتقال الشخص المتورط في قتل مهاجر مغربي داخل شقته بالجديدة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية، بمدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء، من اعتقال شخص يشتبه في أنه قاتل مهاجر مغربي سابق بالديار الإسبانية، عثر عليه داخل شقته جثة هامدة مكبلة اليدين.

''شوف تيفي''



تمكنت المصالح الأمنية، بمدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء، من اعتقال شخص يشتبه في أنه قاتل مهاجر مغربي سابق بالديار الإسبانية، عثر عليه داخل شقته جثة هامدة مكبلة اليدين.



وكانت ''شوف تيفي'' سباقة للكشف عن التفاصيل الكاملة والحقيقية بخصوص هذه الجريمة المروعة، بعد أن كشف لها مصدرها بأن المهاجر المغربي الذي عثر عليه داخل شقته بعاصمة دكالة تم تكبيله وخنقه ولم يقم القاتل بذبحه من الوريد إلى الوريد كما تم تداوله عبر العديد من المنابر الإعلامية.



وأكد المصدر ذاته بأن الأبحاث الأولية الجارية من طرف المصالح الأمنية بعاصمة دكالة، كانت تشير إلى أن أصابع الاتهام موجهة إلى أحد معارف الهالك والذي اختفى عن الأنظار مباشرة بعد وقوع الجريمة.



