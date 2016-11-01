 ميلود بلقاضي لـ''شوف تيفي'': لا أخنوش ولا بنكيران فَهِمَا رسائل الخطاب الملكي الموجهة للأحزاب السياسية من دكار ﻿
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ميلود بلقاضي لـ''شوف تيفي'': لا أخنوش ولا بنكيران فَهِمَا رسائل الخطاب الملكي الموجهة للأحزاب السياسية من دكار

بتاريــخ : 22 نونبر 2016 / 15:08 ميلود بلقاضي لـشوف تيفي: لا أخنوش ولا بنكيران فَهِمَا رسائل الخطاب الملكي الموجهة للأحزاب السياسية من دكار | بوليتيك
ميلود بلقاضي لـ''شوف تيفي'': لا أخنوش ولا بنكيران فَهِمَا رسائل الخطاب الملكي الموجهة للأحزاب السياسية من دكار
أثناء تشريحه للأزمة السياسية التي يعيشها المغرب بسبب ''البلوكاج'' الناتج عن تعثر المشاورات بين رئيس الحكومة والأحزاب، وذلك في أفق ثاني تشكيل لحكومة بعد دستور 2011، قال ميلود بلقاضي أستاذ العلوم

شوف تيفي:

أثناء تشريحه للأزمة السياسية التي يعيشها المغرب بسبب ''البلوكاج'' الناتج عن تعثر المشاورات بين رئيس الحكومة والأحزاب، وذلك في أفق ثاني تشكيل لحكومة بعد دستور 2011، قال ميلود بلقاضي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط في حديث لـ''شوف تيفي''، إن كلمة ''بلوكاج'' هي أقوى من الواقع السياسي الحالي.. معتبرا أن المغرب حاليا لا يعيش ''البلوكاج'' بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكنه يعرف مواقف مختلفة حول تشكيل الحكومة، ''مما يجسد الأزمة العميقة التي تمر بها الأحزاب السياسية وقادتها، الذين يُغلبون دائما مصالحهم الخاصة على مصالح الوطن''.. على هذا الأساس، يضيف بلقاضي ''يمكن أن نقرأ هذا ''البلوكاج'' في عدم نضج الأحزاب السياسية، وفي مدى غياب الحكمة والتعقل خصوصا عند رئيس الحكومة المُعين عبد الإله بنكيران''.
وقال أستاذ العلوم السياسية، إن بنكيران كقائد يلعب دورا كبيرا في هذا ''البلوكاج''.. ''بمعنى أنه يتشبث الآن بحزبين، هما حزبا الاستقلال والتقدم والاشتراكية، ليس لأسباب تتعلق بالبرامج أو الرؤى، ولكن لأسباب تتعلق بمدى رفضهما وصراعاتهما مع حزب الأصالة والمعاصرة.. لهذا نرى أن بنكيران يتشبث بحزب الاستقلال الذي وصفه بالحزب ''الذي عبر عن مواقف رجولية وبطولية''، وهي في نظري مواقف غير سياسية. في حين كان على بنكيران أن يؤكد على أن تشبثه بحزب الاستقلال، يرتبط بقوة هذا الحزب في التدبير والحكامة وغير ذلك من الأشياء التي يتميز بها''.
هذا الواقع ينطبق حسب بلقاضي على أخنوش.. ''فهذا الأخير الذي جيء به إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ربط دخوله للحكومة بدخول الاتحاد الدستوري ثم الحركة الشعبية. وهذا يعني أن لا أخنوش ولا بنكيران فهما رسائل الخطاب الملكي الموجهة للأحزاب السياسية من دكار، والتي مفادها أن الملك يرفض رفضا باتا تحويل تشكيل الحكومة إلى غنيمة انتخابية أو إلى عملية حسابية''.
لذلك، يقول بلقاضي، إن الأحزاب السياسية، أو بالأحرى حزب العدالة والتنمية في شخص بنكيران والتجمع الوطني للأحرار في شخص عزيز أخنوش، هما المسؤولان عند عدم تشكيل هذه الحكومة.. قبل أن يبدي بلقاضي ملاحظة أساسية هي أن رغم ''البلوكاج'' فالأمور تسير بطريقة عادية، ''وكأن الحكومة موجودة، وهذا يعني أننا نقوم بهدر الزمن السياسي المغربي، وبالتالي يجب انتظار الملك لإخراج هذه الحكومة، وكأننا أمام أحزاب لا تمتلك سلطة القرار، أو أحزاب مازالت تعيش مراهقة سياسية'' على حد قوله



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الملك بنكيران أخنوش البلوكاج الحكومة الأحزاب ميلود بلقاضي

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