هذه هي حقيقة وفاة الرئيس السوداني عمر البشير بالمغرب ﻿

عبر طه عثمان٬ مدير مكتب الرئيس السوداني٬ عمر حسن البشير٬ عن سخريته الشديدة من شائعة وفاة الرئيس بنوبة قلبية مفاجئة، والتي تم تداولها اليوم الثلاثاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

''شوف تيفي''



عبر طه عثمان٬ مدير مكتب الرئيس السوداني٬ عمر حسن البشير٬ عن سخريته الشديدة من شائعة وفاة الرئيس بنوبة قلبية مفاجئة، والتي تم تداولها اليوم الثلاثاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب مصادر إعلامية عربية، فإن مدير مكتب الرئيس السوداني، قال ''إن الرئيس بصحة جيدة ويواصل مهامه الرئاسية في الخارج وأنا أجلس الآن إلى جانب الرئيس البشير في المغرب مستمتعين بالمطر.. ونحن نستعد للمغادرة بعد قليل إلى غينيا للمشاركة في القمة العربية الإفريقية.''

وأوضحت المصادر ذاتها بأن عمر البشير٬ سيغادر المغرب بعد مشاركته في مؤتمر كوب 22، متوجهاً إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة العربية الإفريقية الرابعة٬ التي تبدأ غداً الأربعاء.