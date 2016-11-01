 هذه هي حقيقة وفاة الرئيس السوداني عمر البشير بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

محمد رمضان لن يتنازل عن سعد لمجرد في فيلمه الجديد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب | ثقافة و فنون

محمد رمضان لن يتنازل عن سعد لمجرد في فيلمه الجديد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب

عاجل.. جريمة قتل مروعة تهز أكادير والضحية شاذ جنسي وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. جريمة قتل مروعة تهز أكادير والضحية شاذ جنسي وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل.. اعتقال الشخص المتورط في قتل مهاجر مغربي داخل شقته بالجديدة | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال الشخص المتورط في قتل مهاجر مغربي داخل شقته بالجديدة

ميلود بلقاضي لـشوف تيفي: لا أخنوش ولا بنكيران فَهِمَا رسائل الخطاب الملكي الموجهة للأحزاب السياسية من دكار | بوليتيك

ميلود بلقاضي لـ''شوف تيفي'': لا أخنوش ولا بنكيران فَهِمَا رسائل الخطاب الملكي الموجهة للأحزاب

هذه هي حقيقة وفاة الرئيس السوداني عمر البشير بالمغرب | دولي

هذه هي حقيقة وفاة الرئيس السوداني عمر البشير بالمغرب

عاجل..هذاما قامت به المصالح الأمنية بعد قيام مسلحين بالاعتداء على مواطن بالرباط بسيف كبير+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..هذاما قامت به المصالح الأمنية بعد قيام مسلحين بالاعتداء على مواطن بالرباط بسيف كبير+فيديو

بشرى أهريش: جمهوري رد على أبيضار..ولو لم أكن راجل ونص لما تمكنت من صنع اسم فني طيلة 18 سنة من التمثيل | ثقافة و فنون

بشرى أهريش: جمهوري رد على أبيضار..ولو لم أكن ''راجل ونص'' لما تمكنت من صنع اسم فني طيلة 18 سنة من

عاجل:بعد اعتقال الزوج الذي حاول قتل زوجته بالشارع العام ..أمن سيدي قاسم يستدعي الزوجة لهذه الأسباب | حوادث و حقوق

عاجل:بعد اعتقال الزوج الذي حاول قتل زوجته بالشارع العام ..أمن سيدي قاسم يستدعي الزوجة لهذه الأسباب

عاجل: الجزائر على وشك الإفلاس.. وها شكون للي بغا يتدخَّل باش ينقذها.. | بوليتيك

عاجل: الجزائر على وشك الإفلاس.. وها شكون للي بغا يتدخَّل باش ينقذها..

حكومة ''المهدي المنتظر''

هذه هي حقيقة وفاة الرئيس السوداني عمر البشير بالمغرب

بتاريــخ : 22 نونبر 2016 / 15:02 هذه هي حقيقة وفاة الرئيس السوداني عمر البشير بالمغرب | دولي
هذه هي حقيقة وفاة الرئيس السوداني عمر البشير بالمغرب
عبر طه عثمان٬ مدير مكتب الرئيس السوداني٬ عمر حسن البشير٬ عن سخريته الشديدة من شائعة وفاة الرئيس بنوبة قلبية مفاجئة، والتي تم تداولها اليوم الثلاثاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

''شوف تيفي''

عبر طه عثمان٬ مدير مكتب الرئيس السوداني٬ عمر حسن البشير٬ عن سخريته الشديدة من شائعة وفاة الرئيس بنوبة قلبية مفاجئة، والتي تم تداولها اليوم الثلاثاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب مصادر إعلامية عربية، فإن مدير مكتب الرئيس السوداني، قال ''إن الرئيس بصحة جيدة ويواصل مهامه الرئاسية في الخارج وأنا أجلس الآن إلى جانب الرئيس البشير في المغرب مستمتعين بالمطر.. ونحن نستعد للمغادرة بعد قليل إلى غينيا للمشاركة في القمة العربية الإفريقية.''

وأوضحت المصادر ذاتها بأن عمر البشير٬ سيغادر المغرب بعد مشاركته في مؤتمر كوب 22، متوجهاً إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة العربية الإفريقية الرابعة٬ التي تبدأ غداً الأربعاء.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عمر البشير نوبة قلبية غينيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..بعد كيم كاردشيان.. سرقة هوليويدية بقيمة خمسة ملايين يورو من قطريتين في عملية سطو قرب باريس | دولي

عاجل..بعد كيم كاردشيان.. سرقة هوليويدية بقيمة خمسة ملايين يورو من قطريتين في عملية سطو قرب باريس

عاجل:اصطدام حافلة مدرسية بشجرة في ولاية تينيسي و هذا هو عدد القتلى الأطفال | دولي

عاجل:اصطدام حافلة مدرسية بشجرة في ولاية تينيسي و هذا هو عدد القتلى الأطفال

عاجل:تفاصيل التسونامي الذي هز اليابان | دولي

عاجل:تفاصيل التسونامي الذي هز اليابان

عاجل:تسجيل تسونامي بارتفاع متر قرب محطة فوكوشيما النووية | دولي

عاجل:تسجيل تسونامي بارتفاع متر قرب محطة فوكوشيما النووية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الدار البيضاء تحتضن النسخة الثالثة للقمة الرقمية الافريقية | مال و أعمال
منذ 19 دقيقة

الدار البيضاء تحتضن النسخة الثالثة للقمة الرقمية الافريقية

غضب عارم في الشارع المصري بسبب زواج لاعب كرة قدم مشهور بمغربية !‎ | زووم

غضب عارم في الشارع المصري بسبب زواج لاعب كرة قدم مشهور بمغربية !‎

من مدينة طنجة...شباب يحولون الشارع الى مسبح | زووم

من مدينة طنجة...شباب يحولون الشارع الى مسبح

اكسيدة خايبة.. شاحنة تقتل مول الطاكسي بمكناس‎ | زووم

اكسيدة خايبة.. شاحنة تقتل مول الطاكسي بمكناس‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

محمد رمضان لن يتنازل عن سعد لمجرد في فيلمه الجديد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب | ثقافة و فنون
منذ 16 دقيقة

محمد رمضان لن يتنازل عن سعد لمجرد في فيلمه الجديد بعد اعتقاله بفرنسا بتهمة الاغتصاب

عاجل.. جريمة قتل مروعة تهز أكادير والضحية شاذ جنسي وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. جريمة قتل مروعة تهز أكادير والضحية شاذ جنسي وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل.. اعتقال الشخص المتورط في قتل مهاجر مغربي داخل شقته بالجديدة | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال الشخص المتورط في قتل مهاجر مغربي داخل شقته بالجديدة

ميلود بلقاضي لـشوف تيفي: لا أخنوش ولا بنكيران فَهِمَا رسائل الخطاب الملكي الموجهة للأحزاب السياسية من دكار | بوليتيك

ميلود بلقاضي لـ''شوف تيفي'': لا أخنوش ولا بنكيران فَهِمَا رسائل الخطاب الملكي الموجهة للأحزاب

﻿ ﻿
اليوم 15:22 GMT

عاجل.. جريمة قتل مروعة تهز أكادير والضحية شاذ جنسي وهذه هي التفاصيل الصادمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.