عاجل..هذاما قامت به المصالح الأمنية بعد قيام مسلحين بالاعتداء على مواطن بالرباط بسيف كبير+فيديو ﻿

مباشرة بعد تداول مقطع فيديو صادم، أظهر اعتداء مسلحين بالسلاح الأبيض على مواطن بالرباط، باشرت مصالح ولاية أمن الرباط أبحاثها وتحرياتها الميدانية المعمقة بهدف الكشف عن هوية الشخصين الذين ظهرا في

''شوف تيفي''

مباشرة بعد تداول مقطع فيديو صادم، أظهر اعتداء مسلحين بالسلاح الأبيض على مواطن بالرباط، باشرت مصالح ولاية أمن الرباط أبحاثها وتحرياتها الميدانية المعمقة بهدف الكشف عن هوية الشخصين الذين ظهرا في شريط الفيديو.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' فإن المعلومات الأولية للبحث، تشير إلى أن الشريط المذكور وثقته كاميرا مراقبة تابعة لأحد المحلات التجارية بشارع محمد بن عبد الله بحي العكاري بالرباط، وهي الأفعال الإجرامية التي وقعت صباح يوم أمس الاثنين 21 نونبر الجاري.

وبهذا الخصوص فإن ولاية أمن الرباط، أوضحت بأنها لم تتوصل بشكاية من الضحية الذي ظهر في الشريط، كما لم يرد عليها أي إشعار هاتفي بخصوص هذا الحادث، وأكدت بأنها تعكف حاليا على استغلال المعطيات والبيانات التشخيصية التي ظهرت في الشريط، وذلك بغرض توقيف المشتبه فيهما وتقديمهما أمام العدالة.