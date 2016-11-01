بشرى أهريش: جمهوري رد على أبيضار..ولو لم أكن ''راجل ونص'' لما تمكنت من صنع اسم فني طيلة 18 سنة من التمثيل ﻿

ردا على تدوينة المثيرة لبنى أبيضار التي قدمت من خلالها تحية إلى كل الرجال بمناسبة اليوم العالمي للرجل، منذ آدم عليه السلام إلى اليوم واستثنت، حسب تدوينتها، بشرى أهريش والراقصة نور من قائمة الجنس

شوف تيفي

ردا على تدوينة المثيرة لبنى أبيضار التي قدمت من خلالها تحية إلى كل الرجال بمناسبة اليوم العالمي للرجل، منذ آدم عليه السلام إلى اليوم واستثنت، حسب تدوينتها، بشرى أهريش والراقصة نور من قائمة الجنس الناعم،قالت الفنانة بشرى أهريش في تصريح لشوف تيفي''،اليوم الثلاثاء، ''يشرفني أن أكون ''راجل'' وفي المجال الفني لابد أن تكون رجلا، ولو لم أكن ''راجل ونص'' لما تمكنت من صنع إسم فني طيلة 18 سنة من التمثيل''.

وأكدت أهريش أن أفضل رد على أبيضار هو ''رد الجمهور الذي يحبني والذين تفاعلوا مع تدوينتها وما قالته في حقي بتعليقات قوية وكافية في نظري''.