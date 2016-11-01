عاجل:بعد اعتقال الزوج الذي حاول قتل زوجته بالشارع العام ..أمن سيدي قاسم يستدعي الزوجة لهذه الأسباب ﻿

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي" بأن الشرطة القضائية بمدينة سيدي قاسم استدعت صباح اليوم الثلاثاء الزوجة التي حاول يوم أمس زوجها قتلها بالسلاح الأبيض في الشارع العام.
و جاء استدعاء الزوجة ،حسب مصادرنا الخاصة،في إطار التحقيق الذي تباشره المصالح الأمنية للكشف عن الأسباب والخلفيات التي دفعت برفيق دربها إلى محاولته ارتكاب جريمة بشعة في حقها.
و جرى يوم أمس الاثنين، اعتقال الزوج وتقديمه بتهمة محاولة القتل العمد بالسلاح الأبيض وهو الآن رهن تدابير الحراسة النظرية.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.