عاجل:بعد اعتقال الزوج الذي حاول قتل زوجته بالشارع العام ..أمن سيدي قاسم يستدعي الزوجة لهذه الأسباب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الشرطة القضائية بمدينة سيدي قاسم استدعت صباح اليوم الثلاثاء الزوجة التي حاول يوم أمس زوجها قتلها بالسلاح الأبيض في الشارع العام.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" بأن الشرطة القضائية بمدينة سيدي قاسم استدعت صباح اليوم الثلاثاء الزوجة التي حاول يوم أمس زوجها قتلها بالسلاح الأبيض في الشارع العام.

و جاء استدعاء الزوجة ،حسب مصادرنا الخاصة،في إطار التحقيق الذي تباشره المصالح الأمنية للكشف عن الأسباب والخلفيات التي دفعت برفيق دربها إلى محاولته ارتكاب جريمة بشعة في حقها.

و جرى يوم أمس الاثنين، اعتقال الزوج وتقديمه بتهمة محاولة القتل العمد بالسلاح الأبيض وهو الآن رهن تدابير الحراسة النظرية.