عاجل: الجزائر على وشك الإفلاس.. وها شكون للي بغا يتدخَّل باش ينقذها.. ﻿

بعد الانخفاض المهول لسعر برميل النفط في الأسواق العالمية، وجدت الجزائر نفسها، بعد مراهنتها على البترول والغاز فقط على وشك الإفلاس.. خاصة وأن الأزمة الاقتصادية التي أرخت بظلالها على الاقتصاد

شوف تيفي



بعد الانخفاض المهول لسعر برميل النفط في الأسواق العالمية، وجدت الجزائر نفسها، بعد مراهنتها على البترول والغاز فقط على وشك الإفلاس.. خاصة وأن الأزمة الاقتصادية التي أرخت بظلالها على الاقتصاد الجزائري، قد دفعت بالحكومة إلى إعمال تدابير صارمة للتقشف، وخفض الاستثمارات واللجوء إلى جيوب الشعب الجزائري..

وللخروج من هذا الوضع، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جزائرية، أن الأحزاب المحسوبة على الصف الإسلامي، المنضوية تحت لواء ''تكتل الخضر الجزائري'' وهم حركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية وحركة الإصلاح والنهضة باعتبارهم أحزاب معارضة، قد تقدم نوابها أمس الاثنين بمقترح ضمن تعديلات قانون المالية 2017، الذي سيجري التصويت على مشروعه اليوم الثلاثاء بمقترح، يقضي بتنازل النواب عن نسبة 20 بالمائة من راتبهم الشهري، على أساس أن يتبع ذلك قرار مماثل من كبار مسؤولي الدولة، لدعم خزينة الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وقالت حركة مجتمع السلم الجزائرية في بيان لها، إن هدف هذا الاقتراح، هو دعم الخزينة العمومية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية المتصاعدة، ''كما أنه سيعيد الثقة للجزائريين بإمكانية إصلاح الوضع وعدم تحميل الشعب وحده أعباء التقشف''. موضحا في الآن ذاته أن النواب سيكونون قدوة للجهاز التنفيذي حتى يقوم أعضاؤه بإجراء مماثل، على مستوى الوزراء والمدراء والسفراء وكل من له مسؤولية تنفيذية.







