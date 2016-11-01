عاجل... ياربي السلامة حريق مهول بالحي الصناعي بمراكش وهذه هي الخسائر ﻿

كشف مصدر مطلع '' لشوف تيفي ''، أن منطقة الحي الصناعي بمدينة مراكش تعرف الآن حالة من الذعر و الهلع ، في صفوف العمال مباشرة بعد اندلاع حريق مهول بمعمل للألبسة بالمدينة الحمراء.



''شوف تيفي '' : علاء الصنوبري

كشف مصدر مطلع '' لشوف تيفي ''، أن منطقة الحي الصناعي بمدينة مراكش تعرف الآن حالة من الذعر و الهلع ، في صفوف العمال مباشرة بعد اندلاع حريق مهول بمعمل للألبسة بالمدينة الحمراء.

و أضاف نفس المصدر أن العاملات بالمصنع خرجن هاربات من ألسنة نيران بعد إصابة فتاتين بحروق خطيرة.

هذا و قد حل بعين المكان مباشرة بعد توصلهم بالخبر، عناصر الشرطة العلمية و التقنية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش و عناصر الوقاية المدنية للوقوف على إخماد النيران.

فيما تم نقل الفتاتين المصابتين إلى قسم المستعجلات بمصحة خاصة بمدينة مراكش ،بينما تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث الذي لاتزال أسبابه مجهولة .