عبد الصمد بلكبير لـ''شوف تيفي'': تشكيل حكومة دون حزب الاستقلال أمر مستحيل وإلا ستكون نهاية بنكيران كشخص ﻿

في تحليله لـ''البلوكاج السياسي'' الذي يعيشه بنكيران حاليا، والذي جمد عملية إخراج الحكومة للوجود، قال المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير في حديث لـ''شوف تيفي''، إن ''البلوكاج'' الذي يقف في وجه الحكومة

شوف تيفي

في تحليله لـ''البلوكاج السياسي'' الذي يعيشه بنكيران حاليا، والذي جمد عملية إخراج الحكومة للوجود، قال المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير في حديث لـ''شوف تيفي''، إن ''البلوكاج'' الذي يقف في وجه الحكومة المنتظرة، يرتبط بطبيعة العمل السياسي في المغرب، خاصة في ظل دستور 2011 الذي يلزم الجميع بفصوله.. واعتبر المحلل أن الدستور الجديد، ترك فراغا في الفصل 47.. حيث يقول بتعين رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات، لكن دون أن يقول: ''في حالة إلى فشل أشنو غادي يوقع''..

وقال بلكبير إن هناك من يريد حزب العدالة والتنمية في الحكومة، لكن من دون دون بنكيران.. لكن إذا كان هذا الأخير رئيسا للحكومة، لا بد أن يكون معه ''رأس آخر'' هو أخنوش.. ''في هذه الحالة ينبغي إبعاد حزب الاستقلال حتى تكون الحكومة برأسين، وهذا حساب سياسي صرف.. لأنهم يرون أن عدد المقاعد التي في حوزتهم بمجلس النواب هو أكبر مما في حوزة حزب العدالة والتنمية، وهذا صحيح، لأنه إذا أزلت حزب الاستقلال، فالبقية كلها تصطف مع الأغلبية الأخرى''.

واعتبر بلكبير أن هناك من ينتظر من بنكيران أن يشكل الحكومة دون وجود حزب الاستقلال. و''هذه مستحيلة وغير ممكنة نهائيا، لأن فيها نهاية بنكيران كشخص ونهاية العدالة والتنمية كحزب إلى الأبد''. يقول بلكبير.



