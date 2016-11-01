عاجل وخطير..لليوم الثاني على التوالي طنجة تتنفس تحت الماء..وهذه هي التفاصيل+فيديو ﻿

تعرف مدينة طنجة في هذه اللحظات فيضانات جارفة، نتيجة التساقطات المطرية المهمة التي تعرفها المدينة منذ أمس الاثنين.

''شوف تيفي''

تعرف مدينة طنجة في هذه اللحظات فيضانات جارفة، نتيجة التساقطات المطرية المهمة التي تعرفها المدينة منذ أمس الاثنين.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، كمية السيول الجارفة بشوراع مدينة البوغاز، حيث اضطر المواطنون إلى التخلي عن سيارتهم خوفا من التعرض للغرق.

تجدر الإشارة إلى أن التساقطات التي تعرفها مختلف المدن المغربية،ستستمر حسب ما كشفت عنه مديرية الأرصاد الجوية إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري.