عاجل من قلب منزله بسيدي قاسم:أول تصريح للرجل الذي أنقذ سيدة من موت محقق من طرف زوجها و هذا ما قاله ﻿

كشف رشيد جمي ، الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو و هو ينقد سيدة من موت محقق بعدما حاول زوجها قتلها بالسلاح الأبيض بسيدي قاسم، أن الواقعة تم تسجيلها في الساعة الثامنة و النصف صباحا عندما كان في الطريق إلى

شوف تيفي:م غ

كشف رشيد جمي ، الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو و هو ينقد سيدة من موت محقق بعدما حاول زوجها قتلها بالسلاح الأبيض بسيدي قاسم، أن الواقعة تم تسجيلها في الساعة الثامنة و النصف صباحا عندما كان في الطريق إلى عمله اليومي.

و قال الرجل المنقد الذي استقبل طاقم ''شوف تيفي'' داخل منزله صباح اليوم الثلاثاء، إنه لمح و هو في طريقه ، رجل يحمل سكينا من الحجم الكبير يهدد به سيدة و بعدما أسقطها أرضا ،تدخل و لم يكن على علم أنها زوجته ليحاول إنقاذها معرضا حياته للخطر.