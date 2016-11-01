عاجل وانفراد.. هذا هي هوية الشخص الذي قام بالتدخل البطولي لإنقاذ سيدة حاول زوجها قتلها بالشارع العام في سيدي قاسم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المواطن الذي ظهر كبطل في مقطع فيديو وهو ينقد سيدة متزوجة من الموت على يد زوجها أمس الاثنين بسيدي قاسم، يدعى رشيد جمي.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن المواطن الذي ظهر كبطل في مقطع فيديو وهو ينقد سيدة متزوجة من الموت على يد زوجها أمس الاثنين بسيدي قاسم، يدعى رشيد جمي.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن هذا الشخص هو داعية إسلامي ملتزم، معروف بين أحياء حيه بأخلاقه الطيبة وشهامته والتي أبان عليها خلال إنقاذه للسيدة المتزوجة.

وكان ''رشيد'' قد أثار إعجاب المغاربة، حينما ضحى بنفسه وواجه الرجل الذي يحمل بين يديه سلاحا أبيضا من الحجم الكبير، وأسقطه أرضا في مشهد بطولي لا يصدق.