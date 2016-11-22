بالصور.. الداودي أب للمرة الخامسة بالولايات المتحدة الأمريكية ﻿

رزق عندليب الأغنية الشعبية عبد الله الداودي، صباح اليوم الثلاثاء، برضيعة بالولايات المتحدة الأمريكية، أطلق عليها اسم جنة.

''شوف تيفي''

رزق عندليب الأغنية الشعبية عبد الله الداودي، صباح اليوم الثلاثاء، برضيعة بالولايات المتحدة الأمريكية، أطلق عليها اسم جنة.

وعبر الداودي عبر حسابه الخاص بالفايسبوك عن سعادته الكبيرة بعد أن أصبح أبا للمرة الخامسة.

وتفاعل عشاق الداودي مع الصور، حيث قدم له الجميع التهاني والتبريك، متمنيين أن تعيش ''جنة''حياة رائعة في حضنه.