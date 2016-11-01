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السجن لمغربيات في الإمارات تورطن في الدعارة وفي إجبار مغربية على ممارسة الجنس مع السعوديين والهنود مقابل 1500درهم..تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 22 نونبر 2016 / 12:35 السجن لمغربيات في الإمارات تورطن في الدعارة وفي إجبار مغربية على ممارسة الجنس مع السعوديين والهنود مقابل 1500درهم..تفاصيل صادمة | مجتمع
السجن لمغربيات في الإمارات تورطن في الدعارة وفي إجبار مغربية على ممارسة الجنس مع السعوديين والهنود مقابل 1500درهم..تفاصيل صادمة
قررت محكمة دبي بالإمارات سجن مغربيتين ثلاث سنوات لكل منهما بعد إدانتهن باستدراج ثلاث مغربيات أخريات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مع وعد بوظائف جيدة قبل إجبارهن على العمل في الدعارة.

''شوف تيفي''

قررت محكمة دبي بالإمارات سجن مغربيتين ثلاث سنوات لكل منهما بعد إدانتهن باستدراج ثلاث مغربيات أخريات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مع وعد بوظائف جيدة قبل إجبارهن على العمل في الدعارة.

وحسب موقع ''أراء الإخبارية'' الإماراتي، فإن المغربيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 39 و 22 عاما، اعتدين على الضحايا الثلاثة بالضرب قبل احتجازهن في شقة.

وأوضح الموقع ذاته بأن إحدى الضحايا، قالت أنها وصلت إلى دبي في شتنبر الماضي بعد دفع 5 آلاف درهم للنساء للعمل في ناد رياضي، وعندما وصلت تم احتجازها في شقة في المرقبات مع امرأتين مغربيتين، مضيفة بأن إحدى المغربيتين اعتدت عليها بالشيشة، بينما منعتها الأخرى من الخروج من الشقة، وأجبرت على ممارسة الجنس مع رجل سعودي قبل نقلها إلى أحد الفنادق لتلبية رغبة عميل آخر، فتمكنت من الهرب وذهبت إلى مركز الشرطة.

وداهم الضباط الشقة، وتم القبض على المتهمين وانقاذ امرأتين أخريين، وقالت إحدى الضحايا أن وظيفة في صالون للتجميل عرضت عليها ودفعت أكثر من 3400 درهم للمتهمين ولكنها تعرضت للضرب والتهديد والحبس عندما وصلت إلى البلاد، وأجبرتها المتهمتين على النوم مع الرجال، ومعظمهم من السعوديين، والبحرينيين والهنود، الذين دفعوا 1500 درهم لكل منهما.

وكشف الموقع الإماراتي كذلك بأن امرأة ثالثة بالغة من العمر 27 عاما ، قالت أنها جاءت إلى دبي قبل شهرين من القبض على المتهمين بعد أن دفعت هي الأخرى المال في مقابل الحصول على وظيفة في دبي، وفي صباح اليوم التالي لوصولها للانضمام إلى صالون تجميل قامت المتهمتين بتزيينها والتقاط صور لها، ثم أخذوا جواز سفرها وأخبروها أنها سوف تعمل في الدعارة لكنها رفضت فقمن بالاعتداء عليها، مضفية بأنها أجبرت على ممارسة الجنس مع أكثر من 30 رجلا قبل مداهمة الشرطة للشقة.

واعترفت المتهمتان المغربيتان بالعمل في الدعارة و إجبار الضحايا على القيام بنفس العمل، ولكنهما أنكرتا تهم الاتجار بالبشر، والاعتداء وحجز النساء عندما مثلتا أمام المحكمة، ولكن كلاهما أدينتا بالسجن لثلاثة سنوات وسيتم ترحيلهما بعد قضاء فترة سجنهما.

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السجن لمغربيات في الإمارات تورطن في الدعارة وفي إجبار مغربية على ممارسة الجنس مع السعوديين والهنود مقابل 1500درهم..تفاصيل صادمة

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