مثير.. زوج كيم كاردشيان طار ليه الفريخ وداوه مستشفى الأمراض العقلية ﻿

تم أمس الاثنين، نقل مغني الراب كاني ويست زوج نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كردشيان إلى المستشفى، بعد أيام من صدور سلوكات وتصرفات غريبة منه خلال إحدى حفلاته، ما دفع جمهوره والمحللين إلى التشكيك

''شوف تيفي''

تم أمس الاثنين، نقل مغني الراب كاني ويست زوج نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كردشيان إلى المستشفى، بعد أيام من صدور سلوكات وتصرفات غريبة منه خلال إحدى حفلاته، ما دفع جمهوره والمحللين إلى التشكيك في سلامته العقلية، والإشارة إلى إمكانية معاناته من خلل عقلي.

وحسب شبكة ''إن بي سي نيوز'' الأمريكية، فقد تم وضع ويست تحت الملاحظة بمستشفى في لوس أنجليس، وألغت الشركة المروجة لحفلاته أمس الاثنين، 21 موعدا متبقيًا لحفلاته في الولايات المتحدة وكندا خلال العام الجاري.

وأوضحت الشبكة بأن الشركة المروجة لحفلات كاني ويست، قالت عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه تم إلغاء المواعيد المتبقية لجولة سان باولو، وسيتم رد قيمة التذاكر لمن قاموا بحجزها.