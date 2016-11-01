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تذكير:هذا هو تاريخ أول جلسة محاكمة في قضية الطالبة ''صابرين''

بتاريــخ : 22 نونبر 2016 / 12:03 تذكير:هذا هو تاريخ أول جلسة محاكمة في قضية الطالبة صابرين | حوادث و حقوق
تذكير:هذا هو تاريخ أول جلسة محاكمة في قضية الطالبة ''صابرين''
تتجه الأنظار بعد غد الخميس 24 نونبر الجاري،إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء موعد، الجلسة الأولى في قضية مقتل الطالبة صابرين بعد سقوطها من سطح عمارة صديقها المهدي بلعيان المتورط الأول في

شوف تيفي:

تتجه الأنظار بعد غد الخميس 24 نونبر الجاري،إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء موعد، الجلسة الأولى في قضية مقتل الطالبة صابرين بعد سقوطها من سطح عمارة صديقها المهدي بلعيان المتورط الأول في هذه الجريمة يوم الأحد 16 أكتوبر الماضي.

و يتابع حسب مصادرنا في هذه القضية، المهدي و صديقه أمين في حالة اعتقال والصديقة المقربة لصابرين، كوثر التي تتابع في حالة سراح مؤقت بعد إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 10آلاف درهم، فيما كانت الشرطة القضائية استدعت صديقة رابعة في هذه القضية.

للإشارة ،اهتزت مدينة الدار البيضاء شهر أكتوبر الماضي على وقائع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها طالبة في ريعان شبابها بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء.

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