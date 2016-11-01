عاجل ومؤلم... مي مباركة التي تعرضت للضرب والتعنيف من ابنها مسخوط الوالدين بمكناس فارقت الحياة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن ''مي أمباركة'' التي تعرضت للتعنيف على يد ابنها قبل مدة، فارقت الحياة اليوم الاثنين، بسبب الإصابات التي تعرضت لها على يد ابنها.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن ''مي أمباركة'' التي تعرضت للتعنيف على يد ابنها قبل مدة، فارقت الحياة اليوم الاثنين، بسبب الإصابات التي تعرضت لها على يد ابنها.

وغادرت الروح جسد ''مي امباركة''، بالعناية المركزة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالعاصمة الإسماعيلية، بعد معاناة طويلة حاولت خلالها المقاومة لكي تعود للحياة.

وكانت ''شوف تيفي'' سباقة للكشف عن تفاصيل تعرض الراحلة للاعتداء على يد ابنها بمنزلهما الموجود بمنطقة حمرية بمدينة مكناس.



