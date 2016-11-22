بالصور..بعد الزين لي فيك..نبيل عيوش في حمام للنساء بالحي المحمدي و ها علاش ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصور صباح اليوم الثلاثاء، للمخرج المغربي المثير نبيل عيوش، في حمام للنساء.

شوف تيفي:

توصلت ''شوف تيفي'' بصور صباح اليوم الثلاثاء، للمخرج المغربي المثير نبيل عيوش، في حمام للنساء.

و علمت ''شوف تيفي'' أن الصور التُقطت لصاحب الزين الي فيك عندما كان يعاين آماكن تصوير فيلمه الجديد بمدينة الدار البيضاء و بالضبظ بالحي المحمدي.

و كان نبيل عيوش قد خلق جدلا واسعا بالمغرب، بعد فيلمه المثير الزين لي فيك الذي تضمن مجموعة من المشاهد الإباحية و أساء للمرأة بشكل كبير.



