عاجل..بعد كيم كاردشيان.. سرقة هوليويدية بقيمة خمسة ملايين يورو من قطريتين في عملية سطو قرب باريس ﻿

أعلنت مصادر في الشرطة الفرنسية أن قطريتين كانتا قد وصلتا إلى مطار لوبورجيه في شمال باريس، تعرضتا لعملية سطو مع سائقهما على الطريق السريع المؤدي إلى العاصمة مساء الاثنين موضحة أن المهاجمين استولوا

''شوف تيفي''

أعلنت مصادر في الشرطة الفرنسية أن قطريتين كانتا قد وصلتا إلى مطار لوبورجيه في شمال باريس، تعرضتا لعملية سطو مع سائقهما على الطريق السريع المؤدي إلى العاصمة مساء الاثنين موضحة أن المهاجمين استولوا على أشياء ''بقيمة خمسة ملايين دولار على الأقل''.

وحسب وكالة فرانس بريس قبل قليل، فقد أجبر رجلان ملثمان سيارة كانت تقل القطريتين على الانحراف عن الطريق السريع والتوقف، وبعد أن قاما برش الغاز المسيل للدموع على السيدتين الستينيتين وسائقهما، قاما بالاستيلاء على ''كل ما كان موجودا في السيارة من مجوهرات وملابس وامتعة تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار على الأقل''.