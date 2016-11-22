بالصورة..ها كيفاش شدو البوليس الشخص اللي حاول قتل الزوجة ديالو في الشارع العام بسيدي قاسم ﻿

أظهرت صورة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، اللحظة التي قامت فيها المصالح الأمنية بمدينة سيدي قاسم بتصفيد يدي شخص حاول أمس الاثنين قتل زوجته بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

''شوف تيفي''

أظهرت صورة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، اللحظة التي قامت فيها المصالح الأمنية بمدينة سيدي قاسم بتصفيد يدي شخص حاول أمس الاثنين قتل زوجته بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وكانت ''شوف تيفي'' قد كشفت من مصدرها بأن الأشخاص الذين ظهروا في فيديو الجريمة ومنعوا الزوج من ارتكاب جريمته في حق زوجته، هم من أبلغوا المصالح الأمنية التي حلت على الفور وقامت باعتقاله.

وأوضح المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، قامت بإحالة الموقوف على الشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن الأسباب والخلفيات التي دفعت بهذا الزوج إلى محاولته ارتكاب جريمة بشعة في حق زوجته، وقد تم تقديمه بتهمة محاولة القتل العمد بالسلاح الأبيض وهو الآن رهن تدابير الحراسة النظرية.