 رؤى 2015:نموذج جديد لتطوير البناء الخاص بالشركة العربية لتطوير منتجات البناء ﻿
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رؤى 2015:نموذج جديد لتطوير البناء الخاص بالشركة العربية لتطوير منتجات البناء | اقتصاد

رؤى 2015:نموذج جديد لتطوير البناء الخاص بالشركة العربية لتطوير منتجات البناء

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رؤى 2015:نموذج جديد لتطوير البناء الخاص بالشركة العربية لتطوير منتجات البناء

بتاريــخ : 22 نونبر 2016 / 10:49 رؤى 2015:نموذج جديد لتطوير البناء الخاص بالشركة العربية لتطوير منتجات البناء | اقتصاد
رؤى 2015:نموذج جديد لتطوير البناء الخاص بالشركة العربية لتطوير منتجات البناء
قدمت الشركة العربية لتطوير منتجات البناء، وهي شركة مختصة في تصنيع وتسويق وتسليم معدات الخرسانة، مساء اليوم الاثنين بالدار البيضاء نموذج عملها الجديد ''رؤى 2025'' الذي تتمحور حول توسيع صناعتها وتطوير

شوف تيفي:

قدمت الشركة العربية لتطوير منتجات البناء، وهي شركة مختصة في تصنيع وتسويق وتسليم معدات الخرسانة، مساء اليوم الاثنين بالدار البيضاء نموذج عملها الجديد ''رؤى 2025'' الذي تتمحور حول توسيع صناعتها وتطوير منتجات جديدة.

وأوضح السيد عز الدين أبا عقيل الرئيس التنفيذي للشركة العربية لتطوير منتجات البناء في ندوة صحفية خصصت لتقديم نموذج عملها الجديد ، أن الرؤية الجديدة للمجموعة تطمح في ''مواجهة التحولات الحالية في الأسواق وتطوير فرص جديدة وأداء فعال، وذلك بطريقة مستدامة''.

وأبرز أن الأولوية بالنسبة للجنة المكلفة بتنفيذ الخطة الاستراتيجة للمجموعة تتمثل في توسيع النشاط الصناعي على المستوى الوطني والدولي، خاصة بإفريقيا جنوب الصحراء، و تحقيق النمو المستدام ، وخفض تكاليف التشغيل وتنويع نشاطها من خلال الانتقال إلى مهن متقدمة أخرى بما فيها الطاقات المتجددة والمباني الذكية.

وأشار عبد الله أبا عقيل ، نائب رئيس الشركة ، من جانبه، إلى أن النموذج الاقتصادي الجديد للمجموعة يتجلى ، كذلك، في تغيير شعارها لجعله أكثر حداثة وانسجاما مع السوق الحالية.

وسجل أن الشعار الجديد للمجموعة ترافقه هوية بصرية جديدة تبرز دينامية الشركة وانفتاحها، ورغبتها في الابتكار والنمو بالشراكة مع عملائها.

وأضاف أنه من أجل تحقيق الأهداف المحددة في مشروع '' رؤى 2025'' ترتكز المجموعة ،على الخصوص، على تعزيز أنشطتها الرامية إلى توسيع قاعدة
عملائها وتعزيز قدراتها الإنتاجية، والحفاظ على التميز في الموارد البشرية
. رؤى 2015:نموذج جديد لتطوير البناء الخاص بالشركة العربية لتطوير منتجات البناء

 

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