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عاجل:اصطدام حافلة مدرسية بشجرة في ولاية تينيسي و هذا هو عدد القتلى الأطفال

بتاريــخ : 22 نونبر 2016 / 10:26 عاجل:اصطدام حافلة مدرسية بشجرة في ولاية تينيسي و هذا هو عدد القتلى الأطفال | دولي
عاجل:اصطدام حافلة مدرسية بشجرة في ولاية تينيسي و هذا هو عدد القتلى الأطفال
ذكرت السلطات المحلية أن العديد من الأطفال قتلوا فيما أصيب 23 آخرون على الأقل بجروح، إثر حادث انقلاب حافلة مدرسية مساء الاثنين بمدينة شاتانوغا في ولاية تينيسي .

 شوف تيفي:

ذكرت السلطات المحلية أن العديد من الأطفال قتلوا فيما أصيب 23 آخرون على الأقل بجروح، إثر حادث انقلاب حافلة مدرسية مساء الاثنين بمدينة شاتانوغا في ولاية تينيسي .

وقال حاكم ولاية تينيسي، بيل هاسلام، في تصريح للصحافة، إن الحافلة انقلبت عقب اصطدامها بشجرة في مقاطعة هاملتون.

وأوضح أن الأمر يتعلق ب''حادث مأساوي تعرضت له حافلة مدرسية في مقاطعة هاميلتون''، مضيفا أن السلطات المختصة ستتخذ التدابير اللازمة لمساعدة الضحايا، وتحديد ملابسات هذا الحادث.

وأكد أن الجرحى نقلوا الى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاجات اللازمة، فيما تم فتح تحقيق لتحديد أسباب هذه المأساة.

 

 

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