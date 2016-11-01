يا ربي السلامة..شخص حاول هتك عرض طفل داخل حمام شعبي بطنجة بعدما قاليه ''حك لي ظهري''..وها شنو وقع ليه فاش حصلوه الناس ﻿

اهتزت مدينة طنجة على وقع فضيحة من العيار الثقيل، ليلة أول أمس الأحد، بطلها شخص في عقده الرابع تم ضبطه داخل حمام شعبي وهو متلبس بمحاولة اغتصاب طفل قاصر.

''شوف تيفي''

اهتزت مدينة طنجة على وقع فضيحة من العيار الثقيل، ليلة أول أمس الأحد، بطلها شخص في عقده الرابع تم ضبطه داخل حمام شعبي وهو متلبس بمحاولة اغتصاب طفل قاصر.

وحسب مصادر طنجاوية فإن المعني بالأمر البالغ من العمر 42 عاما، طلب من الطفل البالغ 12 عاما ''حك ظهره''، قبل أن يستدرجه ويقوم بإدخلاله بالقوة إلى مرحاض الحمام، حيث قام بمداعبة أماكنه الحساسة، وهو الأمر الذي جعل الضحية يصرخ طالبا النجدة، ما دفع بعض المستحمين وعمال الحمام إلى الإسراع لإنقاذه ومحاصرة هذا ''البيدوفيل''.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المستحمين، سيطروا على هذا الشخص بالقوة، وقاموا بإبلاغ المصالح الأمنية التي حلت على الفور، وقامت باعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق معه.