خطير..حضيو راسكم..مشعوذ إفريقي كينصب على المغاربة..وها كيفاش ﻿

''شوف تيفي''
تعرض العديد من أبناء مدينة الداخلة، أخيرا، لعملية نصب خطيرة على يد مشعوذ إفريقي بمساعدة أحد أبناء المدينة.
وحسب مصادر محلية فإن المشعوذ الإفريقي يقوم بإيهام الضحايا بوجود كنز في المدينة يحتاج استخراجه إلى نوع نادر من البخور يأتي من إسرائيل وذلك لفك طلاسمه.
وأوضحت المصادر ذاتها بأن بعض الضحايا، قدموا مبلغا ماليا قدره 15 مليون سنتيم من أجل جلب البخور، مشيرة إلى أن هناك تسجيلات صوتية بين أحد الضحايا والمشعوذ الذي هدده بالقتل إذا أبلغ المصالح الأمنية قبل أن يختفي هذا الأخير عن الأنظار ويشد الرحال إلى وجهة غير معلومة.
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