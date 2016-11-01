عزيمان رئيس مجلس التربية و التكوين يعترف: المدرسة فضاء للعنف و التحرش ﻿

شوف تيفي:
نبه عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي إلى استمرار العديد من السلوكات اللامدنية،و انتشارها بشكل مقلق في أوساط المؤسسات التعليمية.
سلوكات أكد رئيس المجلس في جلسة افتتاح دورته العاشرة يوم الاثنين،بالرباط،أنها تهم علاوة على العنف و التحرش الذي حذر من استمرار تفشيهما بشكل لافت،عدم احترام السلط المؤسساتية و الإخلال بواجب الانضباط و الإضرار بالملك العمومي و بالبيئة.
و تابع عزيمان بالقول حسب ما نشرته يومية الصباح في عددها الصادر يوم الثلاثاء،إن سلوكات مماثلة تتغلغل داخل المؤسسات التعليمية رغم الجهود النبذولة منذ اعتماد البرنامج الوطني للتربية على المواطنة و حقوق الانسان و المساواة بين الجنسين و ترسيخ قيم التسامح و السلم و التضامن.
هذا الواقع جعل المجلس في إطار برنامج عملع يأخد على عاتقه الاشتغال على موضوع التربية على القيم في المدرسة المغربية.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.