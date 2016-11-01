عزيمان رئيس مجلس التربية و التكوين يعترف: المدرسة فضاء للعنف و التحرش ﻿

نبه عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي إلى استمرار العديد من السلوكات اللامدنية،و انتشارها بشكل مقلق في أوساط المؤسسات التعليمية.

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نبه عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي إلى استمرار العديد من السلوكات اللامدنية،و انتشارها بشكل مقلق في أوساط المؤسسات التعليمية.

سلوكات أكد رئيس المجلس في جلسة افتتاح دورته العاشرة يوم الاثنين،بالرباط،أنها تهم علاوة على العنف و التحرش الذي حذر من استمرار تفشيهما بشكل لافت،عدم احترام السلط المؤسساتية و الإخلال بواجب الانضباط و الإضرار بالملك العمومي و بالبيئة.

و تابع عزيمان بالقول حسب ما نشرته يومية الصباح في عددها الصادر يوم الثلاثاء،إن سلوكات مماثلة تتغلغل داخل المؤسسات التعليمية رغم الجهود النبذولة منذ اعتماد البرنامج الوطني للتربية على المواطنة و حقوق الانسان و المساواة بين الجنسين و ترسيخ قيم التسامح و السلم و التضامن.

هذا الواقع جعل المجلس في إطار برنامج عملع يأخد على عاتقه الاشتغال على موضوع التربية على القيم في المدرسة المغربية.