فيديو مروع يهز الفايسبوك..مسلح بسيف يعتدي على مواطن ومغاربة ينشرون الفيديو ويطالبون باعتقاله ﻿

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم مدته 37 ثانية، يُظهر قيام لصين مسلحين بسيف بالاعتداء وسرقة مواطن.
وحسب متداولي هذا الفيديو فإن تفاصيله، وقعت صباح اليوم الاثنين، بشارع سيدي محمد بن عبد الله القبيات بالرباط، على الساعة السادسة صباحا.
وفور تداول هذا الفيديو، طالب النشطاء المغاربة في تفاعلهم المصالح الأمنية بالعاصمة الإدرارية باعتقال المتورطين على وجه السرعة لرد الاعتبار للمواطن الضحية الذي عاش لحظات من الرعب والهلع الشديد.
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