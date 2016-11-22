بالصور:نجاة ''ولد لفشوش'' وأصدقائه من الموت بعد إصدام سيارتهم بجدار منزل بالدار البيضاء ﻿

شوف تيفي
نجا ثلاثة شبان وفتاة من موت محقق قبل قليل بعد إصطدام سيارتهم الفارهة مع جدارإحدى المنازل قرب الملتقى الطرقي بين شارعي الزرقطوني وأكادير بمدينة الدار البيضاء.
وأفاد شهود عيان أن السيارة كانت قادمة بسرعة مهولة بالطريق القادمة من عين الذياب، حيث حاول سائق السيارة وهو إبن مسؤول أمني رفيع المستوى، توقيف السيارة بشكل مفاجئ خوفا من الإصطدام مع سيارة أجرة، ليفقد السيطرة على سيارته التي إرتطمت بحائط إحدى المنازل المقابلة للملتقى الطرقي المذكور.
وأوضحت ذات المصادر، أن جميع ركاب السيارة قد نجوا من موت محقق نظرا لقوة الإصطدام بين السيارة والجدار الإسمنتي لأحد المنازل السكنية .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.