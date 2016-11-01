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عزل رئيس جماعة ينتمي لحزب ''البام'' بإشتوكة بعد إدانته بالسجن النافذ مع الغرامة

بتاريــخ : 22 نونبر 2016 / 01:39 عزل رئيس جماعة ينتمي لحزب البام بإشتوكة بعد إدانته بالسجن النافذ مع الغرامة | بوليتيك
عزل رئيس جماعة ينتمي لحزب ''البام'' بإشتوكة بعد إدانته بالسجن النافذ مع الغرامة
كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية بإشتوكة أيت باها أبلغت مستشاري جماعة أيت وادريم عن فتح باب تلقي الترشيحات لشغل منصب رئيس الجماعة الشاغر إبتداءا من يوم غد الثلاثاء، بعد عزل الرئيس السابق بحكم

شوف تيفي 


كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية بإشتوكة أيت باها أبلغت مستشاري جماعة أيت وادريم عن فتح باب تلقي الترشيحات لشغل منصب رئيس الجماعة الشاغر إبتداءا من يوم غد الثلاثاء، بعد عزل الرئيس السابق بحكم قضائي.

وإستنادا لوثائق حصلت عليها "شوف تيفي" فقد قضت المحكمة الإبتدائية بقبول طعن منافس رئيس الجماعة من حيث الشكل، وبإبطال العملية الإنتخابية ليوم 4 شتنبر 2015 لإنتخاب أعضاء المجالس الجماعية بالدائرة الإنتخابية رقم 4 بجماعة أيت وادريم ، إقليم اشتوكة أيت باها جزئيا.

وحسب ذات الوثائق فقد جاء قرار عزل رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد شكاية تقدم بها منافسيه في الدائرة المذكورة إلى المحكمة الإدارية بعدم أهليته للترشح للإنتخابات الجماعية طبقا للمادتين 7و8 من القانون رقم 52-11 والمادة 6 من القانون رقم 11-59، حيث سبق لرئيس الجماعة أن صدر في حقه حكم قضائي بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم من "أجل صنع عن علم إشهاد يتضمن وقائع غير صحيحة وإستعماله" كما هو ثابت من القرار الإستئنافي رقم 663 سنة 2014 بمحكمة الإستئناف بأكادير، أي أن الحكم لم تمضي عليه 5 سنوات ولم يتقادم.

ويبلغ عدد المستشارين بجماعة أيت وادريم حوالي 15 مستشارا جماعيا، ينتمي 7 منهم إلى حزب الأصالة والمعاصرة و5 لحليفه في المجلس الحالي حزب العدالة والتنمية، فيما عضوان لحزب التجمع الوطني للأحرار ومستشار جماعي واحد باسم حزب الإستقلال.



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الإنتخابيةالعزلايت ودريم الجماعةاشتوكة شوف تيفي

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