عاجل:تسجيل تسونامي بارتفاع متر قرب محطة فوكوشيما النووية ﻿

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنه تم رصد موجات مد بارتفاع 1.4 متر في سينداي بشمال اليابان قرب محطة فوكوشيما النووية وذلك عقب زلزال قوي يوم الثلاثاء.

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنه تم رصد موجات مد بارتفاع 1.4 متر في سينداي بشمال اليابان قرب محطة فوكوشيما النووية وذلك عقب زلزال قوي يوم الثلاثاء.

وصدر تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي) بارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار

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وكان زلزال بقوة 7,3 درجات،ضرب شمال شرق اليابان قبالة فوكوشيما مساء الاثنين، ما أثار احتمال حدوث موجات تسونامي، بحسب ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية.

ووقع الزلزال على عمق 10 كلم، وسط احتمال حدوث موجات تسونامي قد يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار في بعض المناطق، وفق ما أوضحت الوكالة.