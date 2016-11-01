العثور على جثث تسعة رجال عليها آثار تعذيب في أكياس بلاستيكية ﻿

شوف تيفي:وكالات
قالت حكومة ولاية جيريرو المكسيكية اليوم الاثنين إنه تم العثور على جثث تسعة رجال عليها آثار تعذيب في الولاية الفقيرة التي يتفشى بها العنف.
وجاء في بيان لحكومة الولاية أن الجثث عثر عليها مساء أمس الأحد خارج بلدة أتلياكا قرب العاصمة الإقليمية شيلبانسينو.
وقال البيان إن ممثلين من مكتب النائب العام في جيريرو عثروا على أربعة رجال أيديهم وأرجلهم موثوقة وعلى جثث خمسة آخرين في أكياس بلاستيكية.
وتوصف جيريرو التي تقع في جنوب غرب البلاد بأنها عاصمة القتل في المكسيك حيث تنشب معارك دموية بين العصابات على طرق التهريب
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.