العثور على جثث تسعة رجال عليها آثار تعذيب في أكياس بلاستيكية ﻿

قالت حكومة ولاية جيريرو المكسيكية اليوم الاثنين إنه تم العثور على جثث تسعة رجال عليها آثار تعذيب في الولاية الفقيرة التي يتفشى بها العنف.

شوف تيفي:وكالات

قالت حكومة ولاية جيريرو المكسيكية اليوم الاثنين إنه تم العثور على جثث تسعة رجال عليها آثار تعذيب في الولاية الفقيرة التي يتفشى بها العنف.

وجاء في بيان لحكومة الولاية أن الجثث عثر عليها مساء أمس الأحد خارج بلدة أتلياكا قرب العاصمة الإقليمية شيلبانسينو.

وقال البيان إن ممثلين من مكتب النائب العام في جيريرو عثروا على أربعة رجال أيديهم وأرجلهم موثوقة وعلى جثث خمسة آخرين في أكياس بلاستيكية.

وتوصف جيريرو التي تقع في جنوب غرب البلاد بأنها عاصمة القتل في المكسيك حيث تنشب معارك دموية بين العصابات على طرق التهريب