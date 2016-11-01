نايضة فميريكان بعد مقتل شرطي و إصابة ثلاثة آخرون ﻿

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن شرطيا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في سلسلة من الهجمات وقعت يوم الاحد بأربع مدن أمريكية.

شوف تيفي:

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن شرطيا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في سلسلة من الهجمات وقعت يوم الاحد بأربع مدن أمريكية.

وأوضحت المصادر ذاتها، نقلا عن السلطات المحلية، التي أكدت أنه ليست هناك أي صلة بين الهجمات، أن أربعة حوادث لإطلاق النار سجلت في سان أنطونيو (تكساس)، سنيبل (فلوريدا)، وبمدينتي سانت لويس وغلادستون بميسوري.

وقتل ضابط للشرطة أمام مقر للشرطة في سان أنطونيو، بولاية تكساس (جنوب)، برصاص أحد المشتبه بهم الذي لاذ بالفرار.

وخصصت السلطات المحلية مكافأة بقيمة 10 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد على اعتقاله.

وبمدينة سنيبل، بولاية فلوريدا (جنوب شرق)، أصيب شرطي بعيار ناري على مستوى الكتف خلال عملية مراقبة روتينية.

أما بميسوري (وسط)، فقد أطلق رجل النار على شرطي كان في سيارته في مدينة سانت لويس، قبل أن يقتل خلال تبادل لاطلاق النار مع الشرطة.

وفي الولاية نفسها، أصيب ضابط شرطة آخر في مدينة غلادستون.

وتأتي هذه الهجمات بعد أقل من خمسة أشهر عن الحادث الذي أقدم خلاله رجل مسلح على قتل خمسة ضباط في تظاهرة بمدينة دالاس بولاية تكساس. ويعد هذا الحادث الأعنف بالنسبة لقوات الأمن الأمريكية منذ أحداث 11 شتنبر 2001 .