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بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 23:47 عاجل: التفاصيل الكاملة لمحاولة قتل زوح لزوجته بالشارع العام بسيدي قاسم | حوادث و حقوق
عاجل: التفاصيل الكاملة لمحاولة قتل زوح لزوجته بالشارع العام بسيدي قاسم
كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي''،تمكنت عناصر الدائرة الرابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، زوال اليوم الاثنين 21 نونبر الجاري، من توقيف شخص حاول قتل زوجته بواسطة السلاح الأبيض بالشارع

 شوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي''،تمكنت عناصر الدائرة الرابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، زوال اليوم الاثنين 21 نونبر الجاري، من توقيف شخص حاول قتل زوجته بواسطة السلاح الأبيض بالشارع العام، قبل أن يتدخل بعض المواطنين ويمنعونه من تنفيذ نشاطه الإجرامي.

وكشف مصدر أمني لشوف تيفي،أنه
تمت إحالة المشتبه فيه على فرقة الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية من أجل مواصلة البحث معه حول خلفيات وأسباب هذا الاعتداء، الذي يحتمل أن يكون مرده خلافات ومشاكل عائلية.


وكان شريط فيديو قد ظهر على شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يوثق لهذا الاعتداء، حيث يظهر فيه الزوج المعتدي حاملا لسلاح أبيض وهو يحاول الاعتداء على الزوجة
الضحية.

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