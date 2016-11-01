عاجل:زازال قوي يضرب اليابان و تحذيرات من تسونامي ﻿

ضرب زلزال بقوة 7,3 درجات شمال شرق اليابان قبالة فوكوشيما مساء اليوم الاثنين، ما أثار احتمال حدوث موجات تسونامي، بحسب ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية.

شوف تيفي

ضرب زلزال بقوة 7,3 درجات شمال شرق اليابان قبالة فوكوشيما مساء اليوم الاثنين، ما أثار احتمال حدوث موجات تسونامي، بحسب ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية.

ووقع الزلزال على عمق 10 كلم، وسط احتمال حدوث موجات تسونامي قد يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار في بعض المناطق، وفق ما أوضحت الوكالة.