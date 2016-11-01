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عاجل:هذه هي الأسباب التي دفعت زوج بسيدي قاسم محاولة قتل زوجته بالشارع العام

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 22:08 عاجل:هذه هي الأسباب التي دفعت زوج بسيدي قاسم محاولة قتل زوجته بالشارع العام | حوادث و حقوق
عاجل:هذه هي الأسباب التي دفعت زوج بسيدي قاسم محاولة قتل زوجته بالشارع العام
مباشرة بعد تداول فيديو صُور بواسطة هاتف نقال، يظهر زوج حاول قتل زوجته بواسطة السلاح الأبيض بالشارع العام بسيدي قاسم، علمت'' شوف تيفي'' اليوم الاثنين أن الأسباب التي دفعت الرجل إلى ارتكاب جريمته تعود

شوف تيفي:
مباشرة بعد تداول فيديو صُور بواسطة هاتف نقال، يظهر زوج حاول قتل زوجته بواسطة السلاح الأبيض بالشارع العام بسيدي قاسم، علمت'' شوف تيفي'' اليوم الاثنين أن الأسباب التي دفعت الرجل إلى ارتكاب جريمته تعود لخلافات عائلية.

و حسب مصادرنا، لم يجد الزوج المعتقل مساء اليوم بديلا للمشاكل اليومية التي يعيشها مع رفيقة دربه ،إلا حل التخلص منها بهذه الطريقة، خصوصا و أنه عاطل عن العمل و لا يجد توفير لقمة عيش يومية لعائلته الصغيرة.

و قد جرى حسب ما أشارت لذلك شوف تيفي سابقا،اعتقال الزوج و تقديمه في حالة اعتقال بتهمة محاولة القتل العمد.

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شوف تيفي المغرب اعتقال زوج سيدي قاسم أسباب

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