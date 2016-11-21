مؤثر وبالصورة.. الفنان تامر حسني في أول رد له على صورته الشهيرة..و هذا ما قاله ﻿

بعد الصورة الشهيرة التي انتشرت نهاية هذا الأسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان تامر حسني في مرحلة شبابه و التي تظهر فرقا كبيرا للشكل الذي أصبح عليه اليوم، خرج تامر حسني اليوم الإثنين بتدوينة

شوف تيفي:

بعد الصورة الشهيرة التي انتشرت نهاية هذا الأسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان تامر حسني في مرحلة شبابه و التي تظهر فرقا كبيرا للشكل الذي أصبح عليه اليوم، خرج تامر حسني اليوم الإثنين بتدوينة مثيرة أكد من خلالها عن فخره بمرحلة شبابه.



و قال تامر في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص بالفايسبوك ''لمن يهمه الأمر.. من يومين نزلت صورة ليا وانا صغير وشغلت ناس كتير وفضلوا يتريقوا على الصورة.. في الحقيقة إني في الوقت دة فعلاً كنت بحاول أقلد المشاهير في صورهم وأفلامهم وحراكاتهم وبغض النظر عن إن في الوقت دة كانت الموضات شبه كدة.. وأنا بقول شبه كدة لأني كنت ولد صغير معندوش فلوس نهائي يشتري لنفسه حاجة غالية، ولا عنده أب يشتريله حاجة اصلاً ''.



و ختم زوجة المغربي بسمة بوسيل تدوينته بالقول: ''أنا فخور بالصورة دي وانهاردة بقول للولد الصغير دة انت راجل عشان حلمت بحلم وحققته وبدأت من تحت الصفر ووصلت لحلمك بمجهودك وعرقك وكمان اشتغلت شغلانات كتير فيها شقى وتعب عشان تصرف على أهلك من وانت في السن دة.. شكراً يا ولد يا صغير، إصرارك عمل مني راجل إنسان فنان اسمه تامرحسني''.